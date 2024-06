ANP Bart Verbruggen

NOS Voetbal • vandaag, 13:50 Koeman kiest voor Verbruggen als eerste doelman Oranje op EK

Bart Verbruggen wordt de eerste doelman van het Nederlands elftal op het EK. De 21-jarige keeper van Brighton & Hove Albion krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven tweede keus Mark Flekken (Brentford) en Justin Bijlow (Feyenoord).

Verbruggen werd in maart 2023 voor het eerst opgeroepen door Koeman en stond in vijf van de laatste zes interlands onder de lat bij Oranje. Verbruggen is de jongste van de drie opgeroepen keepers en degene met de meeste potentie, volgens de staf van Oranje.

"Ik was er al wel uit", zegt Koeman, die in de laatste interlandperiode Verbruggen en Flekken liet keepen. "We hebben toen bewust gekozen ze ieder een wedstrijd te geven. Maar voor mij is Bart de nummer één, en ook voor (keeperstrainer) Patrick Lodewijks."

'Jongensdroom'

Verbruggen noemt het "een jongensdroom die uitkomt". "De afgelopen periode voelde je dat de kans er wel in zat en dan ga je natuurlijk hopen. Als je dan de bevestiging krijgt, is dat een supermooi moment. Ik ben er heel blij mee."

De 1,93 meter lange Verbruggen keepte dit seizoen 21 wedstrijden in de Premier League. Vorig seizoen brak hij door in België onder de lat bij Anderlecht, dat hem op jonge leeftijd opgepikt had bij NAC Breda.

Zijn leeftijd (21) zorgde niet voor twijfel bij de bondscoach. "Totaal niet. Hij speelt in de Premier League, heeft daar al grote wedstrijden gespeeld. En hij heeft interlands gespeeld. Leeftijd maakt niet uit, hij heeft aangetoond het niveau heel goed aan te kunnen. Ik heb er alle vertrouwen in."

Sla de carrousel over NOS

NOS

Koeman wil zijn EK-doelman beide oefenduels laten keepen. Oranje oefent donderdag tegen Canada en maandag tegen IJsland. Polen is op 16 juni de eerste tegenstander op het EK in Duitsland.

Flekken tweede keeper

Flekken is de tweede doelman in de plannen van Koeman, Bijlow staat derde in de pikorde. "Dat zou tijdens het toernooi kunnen veranderen, zou daar reden voor zijn", zegt Koeman.

"Justin wist zijn plek. Hij komt uit blessures en heeft niet veel gespeeld. Mark Flekken had waarschijnlijk het gevoel in de concurrentiestrijd te zijn met Bart. Maar ook hij accepteert zijn rol. Deze drie werken heel goed samen en begrijpen dat we een keuze moeten maken."

Frenkie de Jong

Oranje trainde woensdag nog altijd zonder Frenkie de Jong. De middenvelder van FC Barcelona is herstellende van een enkelblessure.

Koeman sprak eerder de hoop uit dat De Jong op tijd fit is voor de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen. De oefenduels met Canada en IJsland komen nog te vroeg voor hem.

Ook Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders ontbraken woensdag nog. De middenvelders hadden late verplichtingen met hun clubs Atalanta en AC Milan en melden zich vrijdag bij de groep. De overige 23 selectiespelers waren allemaal aanwezig bij de training in Zeist.

Persconferentie Koeman en Verbruggen De Nederlandse mannen oefenen op weg naar het EK donderdag tegen Canada. Vandaag is de persconferentie van Ronald Koeman en Bart Verbruggen vanaf 14.00 uur te zien in deze livestream.