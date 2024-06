ANP Bart Verbruggen op de fiets in Zeist

NOS Voetbal • vandaag, 08:03 Heeft Oranje met Verbruggen nu wél een nieuwe Van der Sar? 'Een natuurtalent' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal



Wordt het Bart Verbruggen, Mark Flekken of toch Justin Bijlow? Bondscoach Ronald Koeman was er zelf al uit wie dit EK onder de lat staat bij het Nederlands elftal, vertelde hij afgelopen week. "Diegene keept ook de komende twee oefenduels." Maar wie?

Op de drukbezochte open training in Zeist was er zaterdagavond nog niet van de gezichten van het trio keepers af te lezen wie dat gaat zijn. Volgens Koeman zullen ze het uiterlijk deze zondag wel horen. Daarmee is het stuivertje wisselen onder de lat voorlopig voorbij.

1:32 Uitzwaaitraining Oranje in amateurshirts, De Jong doet alleen warming-up

Alles lijkt erop te wijzen dat Verbruggen in Duitsland de nummer 1 wordt. Met zijn 21 jaar de jongste van het stel en degene met de meeste potentie, volgens de staf van Oranje.

Hoek gaat voor Verbruggen

En dat is niet voor niets, weet ook Frans Hoek, de vorige keeperstrainer van het Nederlands elftal bij het WK in Qatar. "Als ik kijk naar mijn eigen criteria, dan is Verbruggen de meest logische keuze", zegt Hoek over de 1,94 meter lange doelman van Brighton.

Hoek, die ook bij Ajax, FC Barcelona en Bayern München heeft gewerkt, legt uit: "Hij is heel allround. Dat wil zeggen dat hij een goede bijdrage kan leveren aan de opbouw, maar dat hij ook gewoon zijn doel goed kan verdedigen."

"Als ik kijk naar Flekken, dan is hij van de drie veruit de beste opbouwer. Maar in puur het doel verdedigen, zijn Verbruggen en Bijlow beter. Bijlow is ook allround, maar zijn blessures zitten hem in de weg. En als je niet speelt, ontwikkel je je ook niet."

John Achterberg, de afgelopen vijftien jaar verantwoordelijk voor de keepers bij Liverpool, kiest niet voor Verbruggen dit EK. Hij gaat voor de andere Premier League-doelman: Mark Flekken, met zijn dertig jaar de oudste van de drie.

Pro Shots Bart Verbruggen (r) met Mark Flekken op de training van Oranje

"Verbruggen is het grote talent voor de lange termijn, maar voor nu telt voor mij de ervaring van Flekken", stelt Achterberg. Flekken is de vaste doelman van Brentford, terwijl Verbruggen bij Brighton slechts de helft van de duels keept.

Verbruggen op lijstjes Liverpool

Wel ziet Achterberg in Verbruggen de man voor de toekomst. "Ik volg hem al jaren. Hij stond ook bij Liverpool op de lijstjes, maar wij hadden in Caoimhín Kelleher al een talent als tweede keeper. Soms moet zoiets net goed vallen."

Achterberg zag dat Verbruggen in zijn eerste Premier League-seizoen even moest wennen. Zo kreeg Liverpool tegen Brighton een strafschop na een slechte pass van Verbruggen in zijn eigen zestienmetergebied.

"Maar het is normaal dat je moet wennen aan de hogere handelingssnelheid in Engeland", weet Achterberg. "Hij heeft zich daarna verbeterd en ik denk dat hij volgend jaar de onbetwiste nummer 1 zal zijn bij Brighton."

10:35 In het spoor van Oranje #4: ‘Realistisch’ Oranje zonder Maatsen naar EK

Waar Achterberg Verbruggen dus hoog op zijn lijstje had staan, was Bijlow daar niet te vinden. De keeperstrainer vindt de Feyenoorder met zijn 1,88 meter aan de kleine kant voor de Premier League.

"En er zat bij hem altijd wel een klein foutje in. Dat moet eruit. En vanwege die vele blessures heeft hij een beetje achterstand opgelopen. Maar Bijlow, Flekken en Verbruggen zijn goede keepers. Het is voor Nederland de laatste jaren een stuk beroerder geweest."

Van Dijk hielp Noppert

Hoewel Verbruggen van het trio dus de jongste is, hoeft dat volgens Hoek geen risico te zijn. "Hij heeft een ervaren en goede verdediging voor zich, met daarin ook spelers die oog voor anderen hebben."

Als voorbeeld noemt Hoek de manier waarop Andries Noppert door aanvoerder Virgil van Dijk werd opgevangen, nadat duidelijk was geworden dat de onervaren Fries de eerste doelman werd op het WK in Qatar.

"Virgil heeft Andries heel veel rust en vertrouwen gegeven door hem te helpen. Ook al op trainingen. Dan zei hij: blijf maar bij je goal, wij lopen het gat wel dicht. Andries werd ook volledig opgenomen in de groep."

ANP Frans Hoek (l) in Qatar met Andries Noppert

Net als Koeman vertelden Van Gaal en Hoek al snel in de voorbereiding tegen de doelmannen wie de eerste keus zou worden. "In het eerste gesprek met Andries zeiden we tegen hem dat hij er rekening mee moest houden dat hij ging spelen."

"Vervolgens kijk je hoe iemand daarmee omgaat. Gaat zo'n jongen zich anders gedragen? In het geval van Noppert bleek dat totaal niet zo. Dan moet je voor iedereen duidelijkheid scheppen."

Opvolger Van der Sar?

Als het aan Hoek ligt, wordt Verbruggen dus de opvolger van Noppert als keeper van Oranje op een eindtoernooi. "Hij is een natuurtalent. Nu moet hij de potentie omzetten in prestaties."

"Dan kan het best zijn dat hij de volgende wordt waar Oranje lang op kan bouwen à la Edwin van der Sar. Maar zo ver zijn we nog niet."