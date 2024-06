De Jong doet alleen warming-up mee bij uitzwaaitraining Oranje voor EK

Spelers Oranje tijdens uitzwaaitraining in shirt van hun eerste club

Het Nederlands elftal heeft zaterdag de laatste open training voor het Europees kampioenschap in Duitsland afgewerkt. Zo'n tweeduizend toeschouwers trokken naar het Zeisterbos om de sessie bij te wonen.

Gehuld in het shirt van hun eerste amateurclub begonnen de internationals aan deze 'uitzwaaitraining'. Althans, iedereen behalve Jeremie Frimpong. De 23-jarige vleugelverdediger verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland en heeft in Nederland nooit voor een club gespeeld.

Brian Brobbey en Daley Blind droegen in Zeist juist hetzelfde rode tenue van de Amsterdamse amateurclub AFC.

Ook Frenkie de Jong verscheen op het veld. De spelverdeler is nog herstellende van een enkelblessure, maar bondscoach Ronald Koeman acht hem onmisbaar en nam hem daarom op in de EK-selectie. Na de warming-up ging de middenvelder weer naar binnen, hij revalideert voorlopig individueel.

Clubverplichtingen

Compleet was de selectie niet: Donyell Malen speelt vanavond de Champions League-finale met Borussia Dortmund en ook Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders sluiten wegens clubverplichtingen later aan.

Oranje vervolgt de voorbereiding met vanaf morgen tot en met woensdag elke dag een training in Zeist. Komende donderdag speelt het Nederlands elftal een oefenwedstrijd tegen Canada en op maandag 10 juni volgt de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland.

Mogelijk kan De Jong in actie komen tijdens het duel met IJsland, maar voor Koeman is het belangrijker dat de middenvelder fit is voor de eerste EK-groepswedstrijd, op 16 juni tegen Polen.