Alle ogen bij Oranje gericht op kwakkelende De Jong, Koeman rekent op hem

ANP Frenkie de Jong in Zeist

Hij zal ongetwijfeld met zijn kenmerkende lach aankomen bij het spelershotel. Maar wat zit daarachter? Is Frenkie de Jong fit genoeg om straks op het EK te spelen? De bondscoach rekent op hem.

Alle ogen in de Zeister bossen zijn vandaag op De Jong gericht. Hij voegt zich na een teleurstellend seizoen in Spanje bij de selectie van het Nederlands elftal, voor een zomers avontuur in Duitsland.

De Jong is herstellende van de enkelblessure die hij eind april opliep in de verloren Clasicó met FC Barcelona tegen Real Madrid. Ook daarvoor had de oud-Ajacied al enkelproblemen.

Weinig speelminuten in de benen

In La Liga speelde De Jong minder dan de helft van alle minuten. En in de afgelopen twee maanden kwam hij tot slechts 228 speelminuten in alle competities. Ter vergelijking: AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders speelde in die tijd zo'n 1.200 minuten.

ANP Frenkie de Jong valt geblesseerd uit bij Barcelona

"Maar het gaat goed", verzekerde Koeman, gevraagd naar de fysieke gesteldheid van De Jong, op een persconferentie op de KNVB-campus. "Ik ga ervan uit dat Frenkie fit is voor de eerste groepswedstrijd op het EK." Dat is al over een goede twee weken, op zondag 16 juni tegen Polen.

Bij het formeren van zijn elftal is De Jong zo ongeveer de eerste die de bondscoach opstelt. Koeman ziet in de sierlijke middenvelder een onmisbare spelmaker, de schakel tussen de verdediging en de aanval.

Vraag een Ajax-fan naar zijn favoriete Frenkie de Jong-moment en hij of zij zal al snel gniffelen en terugdenken aan de 4-1 winst op Real Madrid, waar De Jong na een verdedigende actie een passeerbeweging in huis had en de oude meester Luka Modric zittend op het gras achterliet.

Vraag een supporter van het Nederlands elftal naar zijn favoriete Frenkie-in-Oranje-moment en het zal wat langer duren. Want hoezeer elke trainer en medespeler ook van De Jong overtuigd is, echt beslissend in Oranje is hij (nog) niet.

Nu wordt er van de blonde dribbelaar ook niet verwacht dat hij de goals en assists aaneenrijgt, zijn taak ligt immers in het voortraject daarvan, maar toch: nu hij al heel wat jaartjes in de top meeloopt, lijkt de tijd rijp om nog bepalender te worden.

Oranje beter met De Jong erin

Al presteert Oranje sinds het debuut van De Jong in september 2018 tegen Peru, tijdens de eerste periode van Koeman, significant beter met dan zonder hem, blijkt uit cijfers van Opta.

In de 54 interlands die De Jong speelde, heeft Nederland een winstpercentage van 63 procent. In de 11 interlands die De Jong miste (waaronder 8 van de 12 duels in de tweede termijn van Koeman) ligt dat percentage op 54,5 procent.

ANP Bondscoach Ronald Koeman met daarboven een afbeelding van de EK-selectie met prominent vooraan Frenkie de Jong

Ook maakt Oranje met De Jong op het veld gemiddeld meer goals (2,4 om 1,7), sprokkelt het meer punten (2,1 om 1,7) en heeft het meer balbezit (58,9 procent om 55,1 procent).

Kritiek?

Desondanks merken voetbaliconen, onder wie oud-internationals Ruud Gullit en René van der Gijp, op dat hij beter kan. Hij zou teveel met de bal lopen in plaats van het spel versnellen en beslissend zijn.

Xavi Hernández, de vorige trainer van De Jong bij Barcelona, nam het na kritiek altijd voor zijn speler op. "Frenkie is een van de beste middenvelders ter wereld", zei Xavi, zelf vroeger ook geen onaardig middenvelder. "Maar we spelen bij Barça, de meest veeleisende club ter wereld."

ANP Weer verlaat Frenkie de Jong het veld met een blessure

Ook de nieuwbakken Barça-coach Hansi Flick, met wie De Jong afgelopen dagen op de club al kennismaakte, zou de Nederlander als onmisbaar voor de toekomst van de Catalanen zien. Net als Koeman loopt de Duitser met hem weg.

Een kleine drie weken geleden vierde De Jong zijn verjaardag. Hij werd 27. Met alle kennis en ervaring die hij de laatste seizoenen heeft opgedaan, zouden zijn beste jaren als voetballer nu moeten komen. Waar kun je die beter beginnen dan op een EK?

