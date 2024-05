ANP Memphis Depay in het regenachtige Zeist

NOS Voetbal • vandaag, 00:28 Kan Depay nu écht excelleren op eindtoernooi Oranje? 'Hij oogt heel fit' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal in Zeist

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal in Zeist



De tijd dat aanvallers van het Nederlands elftal in Zeist kwamen als absolute uitblinkers in topcompetities is al jaren voorbij. Er is simpelweg geen nieuwe Robin van Persie of Arjen Robben. Anno 2024 hoopt Ronald Koeman (nog altijd) op een bevlieging van Memphis Depay. "Hij oogt heel fit."

Nee, de Europese voetbalvolgers zullen niet steil achterover zijn geslagen, toen ze de 26 namen van bondscoach Koeman hoorde voor het EK. Oranje is geen favoriet en dat weet het Nederlands elftal zelf ook, zo blijkt uit de bescheiden quotes uit Zeist.

"Ik vind dat we een elftal hebben dat moeilijk te verslaan is", omschrijft Koeman. "We kunnen meerdere systemen spelen en hebben veel creatieve kwaliteit in de groep. We hebben gewoon een sterk elftal."

De twijfel zit voorin

Ondanks de niet al te hoge verwachtingen zal menig bondscoach jaloers zijn op de verdedigers van Koeman. Met Virgil van Dijk, Nathan Aké en Matthijs de Ligt heeft de Nederlandse EK-selectie verdedigers van wereldklasse. De twijfel zit 'm met name voorin.

2:19 Het EK 'kriebelt' al weken bij bondscoach Koeman: 'Ik ben positief'

Nog altijd, voor het derde eindtoernooi op rij, is de meeste hoop gevestigd op Depay. Soms onnavolgbaar goed, maar even zo vaak niet wedstrijdfit. Zowel bij het EK van 2020 (gespeeld in 2021) als het WK van 2022 kon Depay zijn stempel niet drukken zoals hijzelf zo vurig hoopte.

De Moordrechter is 30 inmiddels. Goed voor 44 interlandgoals (nog maar zes minder dan Van Persie, de topscorer aller tijden) en sinds de vorige termijn van Koeman, tussen 2018 en 2020, een grote jongen in Oranje. Met de nadruk op Oranje.

Tekort voor absolute top?

Want sinds zijn vertrek in 2021 bij Olympique Lyonnais is Depay bij zijn clubs FC Barcelona (gehaald door toenmalig trainer Koeman) en Atlético Madrid niet meer de grote man geweest. Het lukte hem niet om op een nog hoger niveau constant te excelleren.

"We gaan eraan werken om van Memphis weer de speler te maken die hij in Frankrijk bij Lyon was", sprak Atlético-trainer Diego Simeone bij de komst van de Nederlander in januari 2023. Dat is, mede door blessures, niet gelukt, luidt de harde conclusie.

ANP Memphis Depay tijdens de training van Oranje in Zeist

Kort na de vorige interlandperiode van Oranje, in maart, liep Depay een spierblessure op. Sindsdien speelde hij nog maar 48 minuten in La Liga, waarin hij geen goal of assists noteerde. De Madrilenen laten de aanvaller niet voor niets komende zomer transfervrij gaan.

Hoewel Depay voor Atlético dus niet goed genoeg is, hoopt Koeman nog altijd op de genialiteit van zijn topscorer. "Hij heeft in de laatste fase niet genoeg minuten gekregen bij zijn club, maar hij oogt heel fit", zei Koeman over Depay na twee trainingsdagen in Zeist.

Nog fitter maken

Met nog oefenduels tegen Canada en IJsland op het programma, net als veel trainingssessies, denkt Koeman dat hij zijn spits topfit aan de aftrap krijgt bij de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK, op 16 juni tegen Polen.

"Ik verwacht dat hij dan negentig minuten kan spelen. Hij oogt gewoon goed en ja, hij moet ook weer een nieuwe club zoeken, dus misschien helpt dat voor het EK", aldus Koeman, die met Depay niet de enige blessuregevoelige aanvaller in zijn selectie heeft.

"Voorin hebben we veel kwaliteit, maar lopen er ook wat jongens die in het laatste deel van het seizoen niet vaak de negentig minuten hebben volgemaakt. Maar ik ben wel positief, hoor. Die spelers hopen we in de voorbereiding nog fitter te maken."

Pro Shots Bondscoach Ronald Koeman met links Wout Weghorst en rechts Virgil van Dijk

Donyell Malen staat met Borussia Dortmund in de finale van de Champions League, maar kwakkelt vaak met zijn fitheid. Wout Weghorst moest het de laatste duels van het seizoen doen met invalbeurtjes van een paar minuten.

Koeman gelooft in Bergwijn

Van de andere aanvallers maakten Cody Gakpo (Liverpool) en de Ajacieden Brian Brobbey en Steven Bergwijn de meeste minuten aan het eind van de competitie. Hoewel Bergwijn bij Ajax als aanvoerder kan rekenen op veel kritiek, blijft Koeman in hem geloven.

"Ik zal niet zeggen dat hij een geweldig seizoen heeft gehad, maar ik denk dat ik hem zo ver kan krijgen dat hij belangrijk voor ons kan zijn. De kwaliteit is wel aanwezig", beoordeelt Koeman de vleugelspeler van Ajax, goed voor twaalf eredivisiegoals in 24 duels.

En dan is er nog Xavi Simons. De aanvallende middenvelder die door Koeman vaak voorin wordt gezet. Het goudhaantje van het Nederlandse voetbal, 21 jaar. Maar de uitblinker van Leipzig blinkt maar niet uit in Oranje: 13 interlands, 0 goals.

Dat maakt dat het toch weer ouderwets hopen op een Depay in topvorm. Onder Koeman stelde hij nooit teleur.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS