NOS Voetbal • morgen, 00:00 Geen Hartman, geen Maatsen: strijd in Oranje om vacante plek van linksback Thierry Boon volgt het Nederlands elftal dit EK

Het had eigenlijk de zomer van Quilindschy Hartman moeten worden. De Feyenoorder was hard op weg om dé linksback van Oranje te worden, totdat hij zwaar geblesseerd raakte. En dus is de vraag: wie profiteert?

In de EK-selectie van Ronald Koeman zit in ieder geval geen échte specialist. Dat had Ian Maatsen kunnen zijn, de revelatie van Champions League-finalist Borussia Dortmund. Maar Koeman kiest voor een andere oplossing.

Overigens tot onbegrip van onze oosterburen. "De droom van Maatsen is verbrijzeld", schrijft magazine Sportbild. Kicker noemt het een "behoorlijk verrassende beslissing", omdat de alternatieven volgens het voetbaltijdschrift schaars zijn. Daar denkt Koeman zelf anders over.

NOS Wie wordt dit EK de linksback van Oranje? Dit lijken op voorhand de opties

"Er kunnen meerdere jongens op die positie uit de voeten en zij krijgen de voorkeur", zegt de bondscoach. En daarmee heeft de ervaren trainer gelijk, al is het voor geen van de opties de favoriete positie.

Optie Daley Blind: oud, maar vertrouwd

Sinds zijn debuut in Oranje, in februari 2013 onder Louis van Gaal, is er geen speler die vaker linksback heeft gespeeld dan Daley Blind. Hoewel hij wellicht nog beter centraal op het veld past, heeft Blind aan de linkerkant uitstekende partijen op de mat gelegd.

Denk maar aan de hoge bal vanaf de zijlaan, waarmee Blind spits Robin van Persie wegstuurde op het WK van 2014. De rest, de zweefduikkopbal, is geschiedenis.

"Blind is een jongen met veel ervaring, is fit, heeft alles gespeeld en heeft een rol in de groep", zegt Koeman over de 106-voudig international. "En hij heeft een geweldig seizoen bij Girona gedraaid."

ANP Daley Blind in Oranje

Met de relatief kleine Spaanse club werd Blind knap derde en haalde hij voor het eerst in de clubgeschiedenis Champions League-voetbal. Maar de 34-jarige Amsterdammer speelde negentig procent van de tijd als linker-centrale verdediger.

Het is geen geheim dat Blind, die ondanks twijfels van buitenaf altijd boven komt drijven, snelheid ontbeert. Zijn spelinzicht en zijn ragfijne en risicovolle passing maken een hoop goed.

In de laatste oefenwedstrijd van Oranje, de 2-1 nederlaag in Duitsland, stond Blind linksachter in een vijfmansverdediging. Het oefenduel daarvoor, 4-0 winst op de Schotten, was Nathan Aké de linksback in een viermansverdediging.

Optie Nathan Aké: stabiele factor weghalen uit het centrum?

Of het nu Pep Guardiola, Van Gaal of Koeman is: iedere coach loopt weg met Aké. Hij is sterk, goed aan de bal, heeft een goede techniek en klaagt of zeurt nooit. Maar net als Blind staat ook Aké het liefst links centraal achterin.

ANP Nathan Aké in Oranje

Samen met aanvoerder Virgil van Dijk en Lutsharel Geertruida of Matthijs de Ligt heeft Aké, die volgend jaar dertig wordt, bewezen in de centrumverdediging een goed blok te kunnen vormen.

Bij Engels kampioen Manchester City speelde Aké het afgelopen seizoen in 23 procent van zijn duels linksachter. Een positie die hij bij Jong Oranje ook lang vervulde. In tegenstelling tot Blind heeft Aké minder spelinzicht en minder vernuft om een pass tussen de linies te geven. Wel is hij een stuk sneller.

Optie Micky van de Ven: schakelbrommer in de etalage

Heb je het over snelheid, dan kom je al snel uit bij Micky van de Ven. Met een topsnelheid van 37,38 kilometer per uur is hij de snelst gemeten voetballer uit de Premier League. Hoewel het soms wat houterig oogt bij de 1,93 meter lange Noord-Hollander, is hij bijzonder explosief.

Ook Van de Ven is van origine meer een centrale verdediger, al werd in de jeugd van FC Volendam al duidelijk dat hij ook prima linksback kan spelen. Dat kwam Van de Ven, door de Spurs-fans gekozen tot Speler van het Jaar, goed uit in de slotfase van de competitie met Tottenham Hotspur.

ANP Micky van de Ven juicht na zijn treffer voor Spurs

Vanwege een waslijst aan blessures kwam Van de Ven terecht op linksachter. Hij viel meteen op in aanvallende zin, maakte een goal en was betrokken bij andere doelpunten. Defensief liet hij nog steekjes vallen, maar met zijn snelheid maakt hij een hoop goed.

Conclusie

Waar de keuze van Koeman op valt, zal ook te maken hebben met het spelsysteem en de tegenstander. De bondscoach weet wat hij van routiniers Blind en Aké kan verwachten. Van de Ven is meer een gok. Alle drie zijn niet dé linksback van hun club.

Om maar aan te geven: zelfs rechtspoot Geertruida kwam dit seizoen bij Feyenoord tot meer minuten als linksachter dan Van de Ven bij Spurs. Andere creatieve oplossingen, zoals aanvaller Cody Gakpo naar achter halen of wingback Jeremie Frimpong van kant laten wisselen, lijken niet reëel.

En dus kan het zomaar zo zijn dat Blind op zondag 16 juni namens Oranje tegen Polen aan de aftrap staat als linker vleugelverdediger en gaat beginnen aan zijn vierde eindtoernooi op rij als basisspeler van het Nederlands elftal.