NOS Voetbal • vandaag, 06:08 Roep om Veerman in Oranje: 'Ook de ideale opvolger van Kroos bij Real Madrid' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Een Nederlands elftal zonder Frenkie de Jong. Daar wil Ronald Koeman eigenlijk niet aan denken. Maar de bondscoach moet wel, noodgedwongen. De ideale vervanger? "Joey Veerman", stellen voormalig Oranje-middenvelders Arnold Mühren en Ronald de Boer.

De enkel van De Jong. Dat zal wel een hot topic blijven dit EK. Hoewel Koeman op de spelmaker rekent tijdens het eerste groepsduel met Polen, op zondag 16 juni, leek De Jong van de week in Zeist zelf toch een stuk minder positief.

De komende twee oefenduels, waarin Koeman wil slijpen aan zijn EK-ploeg, is De Jong er zeker niet bij. Geluk bij een ongeluk voor Koeman: hij heeft de afgelopen maanden al kunnen wennen aan een Oranje zonder De Jong.

2:44 De Jong tobt nog met enkel: 'Kan nog niet zeggen: dan en dan ben ik erbij'

Van de twaalf duels die er in de tweede periode van Koeman zijn gespeeld, miste de middenvelder van FC Barcelona er maar liefst acht door blessures. En als hij speelde, had hij vooral Mats Wieffer naast zich op het middenveld. Maar de Feyenoorder mist het EK door een blessure.

En dus moet Koeman puzzelen, met de wetenschap dat ook routinier Marten de Roon geblesseerd is. Daartegenover staat dat Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders een indrukwekkende ontwikkeling in Italië hebben gemaakt. En wat te denken van PSV-kampioenen Veerman en Jerdy Schouten.

De laatste twee interlands speelde Koeman met drie middenvelders. Tegen Schotland (4-0 winst) waren dat Wieffer, Georginio Wijnaldum en Reijnders. Tegen de Duitsers (2-1 nederlaag) bestond het middenveld uit Schouten, Reijnders en Veerman.

Duo Schouten & Veerman

Als het aan 67-voudig international De Boer ligt, houdt Koeman vast aan dat trio. "Omdat Schouten en Veerman een goed duo vormen bij PSV. En omdat Reijnders als aanvallende middenvelder ook diepgang heeft zonder de bal en dan aansluit bij de aanval."

Dat betekent wel dat De Boer Europa League-winnaar én Serie A-revelatie Koopmeiners op de bank zet. "Dat doet pijn, want je kunt bijna niet om hem heen. Maar ik heb het gevoel dat Reijnders beter in het team past", stelt De Boer, tussen 1994 en 2000 goed voor vier eindtoernooien.

Pro Shots Arnold Mühren met de gewonnen EK-beker van 1988

Pro Shots Ronald de Boer na de winst op Argentinië in de kwartfinales van het WK 1998

De inmiddels 73-jarige Mühren, die in 1988 als middenvelder van Oranje het EK won, heeft bij zijn ideale middenveld wel een plaats over voor Koopmeiners, die er in de Italiaanse competitie twaalf inlegde. "Die heeft een prachtig seizoen gehad en kan zowel aanvallen als verdedigen."

Het PSV-duo Schouten en Veerman maakt zijn Oranje-middenveld af. "Als De Jong niet speelt, moet je met Veerman spelen. Als je Veerman en Schouten ziet spelen bij PSV, dan heb je geen reden om die uit elkaar te halen", aldus Volendammer Mühren.

'Geen Nederlander legt de ballen neer als Veerman'

Veerman zelf liet eerder al ontvallen dat Koeman hem inderdaad ziet als vervanger van De Jong. "Als hij niet speelt, kom ik in beeld", zei Veerman, wiens zoontje overigens de naam Frenkie draagt.

Is een middenveld met twee eredivisiespelers niet te licht in al het Europese geweld in Duitsland? "Daar zit ook wel mijn twijfel", bekent De Boer. "Daarom zijn oefenduels goed. Al zijn Canada en IJsland geen hoogvliegers, het geeft wel een beetje inzicht."

Pro Shots Joey Veerman en Jerdy Schouten met de kampioensschaal van PSV

Pro Shots Teun Koopmeiners met de door Atalanta gewonnen Europa League

"Europees hebben Schouten en Veerman bij PSV laten zien dat ze hun mannetje kunnen staan", vindt Mühren, die vooral Veerman veel bijzondere kwaliteit toedicht. "Er is geen Nederlander die de ballen zo neer kan leggen als Veerman. Ook De Jong niet."

"Veerman kan net als De Jong aan het begin van een aanval staan, maar zijn grote voordeel is dat hij ook nog eens scoort en gevaarlijk is met vrije trappen en corners. Dat zeg ik overigens niet omdat ik ook uit Volendam kom. Ik kijk gewoon naar ieders kwaliteiten."

Veerman naar Madrid?

Mühren gaat nog een stapje verder. "Toni Kroos is gestopt bij Real Madrid. Daar kun je zo Veerman neerzetten. Die ballen die Kroos geeft, kan hij ook geven. Hij stuurt die sneltreinen voorin zo weg. Helemaal nu er met Kylian Mbappé nog een bijkomt."

Dat is volgens De Boer nog iets te vroeg. "Ik snap het idee. Als je kijkt naar de pass van achteruit van Kroos, dan lijkt Veerman, als je het een beetje door een oranje bril bekijkt, op hem. Maar Veerman is bij PSV hét mannetje. Laat het eerst nog maar een jaar in de Champions League zien met PSV."

Hoe dan ook: De Jong is volgens De Boer niet onvervangbaar in Oranje. "Een Frenkie in topvorm is van absolute wereldklasse, maar aan een halve Frenkie hebben we niets. Dan heb je meer aan een hele Veerman."

