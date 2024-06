ANP Frenkie de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 12:59 De Jong weet niet of hij het EK haalt: 'Dat is altijd de vraag als je niet fit bent'

"Ehm... Wel oké." De woorden komen weifelend uit zijn mond als Frenkie de Jong gevraagd wordt naar de enkelblessure die de beoogde spil van Oranje op het komende EK al wekenlang aan de kant houdt. "Ik ben nog niet fit, dus ik kan niet zeggen dat het goed gaat."

Dat bleek ook wel zaterdag tijdens de 'uitzwaaitraining' van het Nederlands elftal. De Jong dribbelde aanvankelijk wat mee, maar haakte ook al snel af. "Ik doe nog niets met het team", legt hij desgevraagd uit. "Ik ben bezig met fysio en hersteltrainingen, individuele trainingen. Het is gewoon afwachten hoe het met de enkel gaat. Dan gaan we zien wanneer ik kan aansluiten."

2:44 De Jong tobt nog met enkel: 'Kan nog niet zeggen: dan en dan ben ik erbij'

Maar wanneer dat zal zijn? Hij kan er eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. De vraag rijst of hij het EK überhaupt wel gaat halen. "Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik bedoel: als je nu niet helemaal fit bent en niet met de groep traint, dan is het altijd de vraag wanneer en óf je het gaat halen. Ik kan nu wel zeggen 'Ik ben er dan en dan bij', maar dat weet niemand precies."

Niet iets chronisch

Bondscoach Ronald Koeman liet anderhalve week geleden weten te verwachten dat zijn spelmaker voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen wel weer fit zou zijn. Maar de middenvelder van Barcelona houdt een flinke slag om de arm. "Ik kan echt geen moment noemen. En dat is niet omdat ik het niet wil, terwijl ik het zelf wel weet. Het is gewoon lastig te zeggen."

De Jongs enkelkwetsuur speelde afgelopen seizoen tot drie keer toe op: in september, in maart en in april, toen hij tijdens El Clásico per brancard het veld verliet. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. "De enkel is op zich prima, maar die moet gewoon goed herstellen. Want het moet niet iets chronisch gaan worden."

1:02 De Jong: 'Getrouwd, geboorte van mijn zoon, allemaal mooi'

Het was afgelopen maanden niet allemaal kommer en kwel voor De Jong, die eind 2023 vader werd van een zoon en onlangs in het huwelijk trad. De suggestie dat de blessure hem misschien meer tijd voor zijn gezin opleverde, verwijst hij evenwel naar het rijk der fabelen.

"Als je geblesseerd bent, ben je ook veel tijd van huis. Je moet herstellen. Aan het dagelijkse gedeelte ben je, denk ik, meer tijd kwijt dan als je gewoon fit bent. Je hoeft alleen niet mee naar uitwedstrijden. Dat is wel een voordeel."

Op WK er dichtbij

Wedstrijden, die hoopt hij binnenkort toch wel weer te spelen. Op het EK dus. Het is ook geen raadsel met wat voor gevoel hij het toernooi in zal gaan. "Zoals altijd: om te winnen. Ik zeg niet dat dat de verwachting is, maar het doel is om te winnen als je aan een toernooi meedoet."

2:21 De Jong gaat naar EK om te winnen: 'Op het WK waren we er ook dichtbij'

Zo was het op het WK in Qatar ook. Hij dacht toen echt met Oranje een serieuze gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. "Ja, en ik denk dat iedereen bij ons in de groep dat dacht. Niet dat we sprankelend hebben gevoetbald, maar uiteindelijk verloren we van de wereldkampioen met penalty's... Als dat net wel de goede kant op valt, zit je in de halve finales en ben je er dichtbij."

Maar zo verging het de ploeg van toenmalig bondscoach Louis van Gaal dus niet. "Nee, het heeft niet zo mogen zijn. Je moet ervan leren en beter worden."