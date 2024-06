Pro Shots De spelers van het Nederlands elftal maken een uitzwaairondje door De Kuip

NOS Voetbal • vandaag, 23:44 Oranje heeft 'goed gevoel' na uitzwaaiwedstrijd, maar baalt van blessures

Na twee eenvoudige oefenzeges op Canada en IJsland (beide 4-0) was er bij Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk geen sprake van euforie. Nederland speelde goed en kwam niet in de problemen. "Dit geeft geen garantie, maar wel een goed gevoel."

Toch had Van Dijk direct oog voor de (op het oog eerste) tegenvaller van de avond. Teun Koopmeiners haakte in de warming-up geblesseerd af. "Hopelijk valt het mee, maar we zullen het zien. Dat is wel een smetje op de avond."

Geen EK voor De Jong

Toen moest het nieuws over Frenkie de Jong nog komen: de middenvelder mist het EK. Van de enkelblessure die hij enkele weken geleden opliep, is De Jong niet op tijd hersteld.

"Dramatisch", zei bondscoach Ronald Koeman na afloop over het uitvallen van Koopmeiners. "Als één jongen het verdient ook in Oranje uit te blinken, is het Koopmeiners."

2:11 Koeman zeer tevreden over Oranje: 'Heel veel goede dingen gezien, geeft vertrouwen'

Koeman, die vanmiddag rond vijf uur pas het nieuws over De Jong hoorde, klaagde ook over de lange, zware speelkalenders van topclubs, volgens hem een oorzaak van de blessure van De Jong. "We zitten met de gebakken peren."

"Pijnlijk, hij brengt veel rust in het spel", zei Depay. "We gaan hem missen", treurde Simons na afloop. "Maar we gaan ook ons best door voor hem om er een mooi toernooi van te maken."

Speciale groep

Twee flinke tegenvallers dus voor Oranje in de uitzwaaiwedstrijd, terwijl het groepsgevoel bij Oranje juist zo goed lijkt.

"Deze groep is speciaal", zei Van Dijk direct na de wedstrijd. Simons benadrukte ook de hechtheid van de ploeg. "Het is een echt team. Iedereen kent elkaar heel goed. Dat is belangrijk. Iedereen is nu heel blij."

Simons speelde een goede wedstrijd en maakte zijn eerste doelpunt in Oranje, maar zag Jeremie Frimpong op zijn positie als invaller ook indruk maken. Van vragen over of hij zich zorgen maakt om zijn basisplek wilde Simons niks weten.

"We moeten geen concurrentie creëren, het is een teamgenoot", zei Simons over Frimpong, waarmee hij het groepsgevoel van Oranje nog het best illustreerde.

Ook Koeman had tussen het slechte nieuws over De Jong door oog voor het sterke spel van Oranje. "We gaan verder met een goed gevoel."

Van Dijk blikte optimistisch terug op de voorbereiding tot dusver. "We hebben nu meer dan en week aan principes kunnen werken, hoe we wilen verdedigen, wat we doen als de tegenstander druk zet." Garanties geeft het niet, maar het geef wel "een goed gevoel".

De captain benadrukt het belang dat "iedereen zich belangrijk moet voelen, ook al start je niet".

2:42 Van Dijk: 'Lekker gevoel' over wedstrijd, leeft mee met afgehaakte Koopmeiners

Van Dijk: "Je moet elkaar motiveren, pushen. Dat kwartje is wel gevallen bij iedereen. Nu naar Duitsland. Hopelijk steunen veel Oranje-fans ons, want die hebben we nodig."

Aan het begin van de voorbereiding liep Van Dijk niet over van vertrouwen. Zelf noemde hij het een realistische blik over de kansen van Oranje op het EK. Hoe dat nu voelt?

"Nog steeds hetzelfde. Twee oefenduels die je wint met 4-0, tuurlijk geeft dat vertrouwen. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar straks in Duitsland gaat het om het echie."

5:30 Bekijk hier de samenvatting van Nederland-IJsland (4-0)