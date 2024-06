Pro Shots Joey Veerman

NOS Voetbal • vandaag, 06:15 Een EK zonder Frenkie de Jong hoeft voor dit Oranje geen verloren EK te zijn Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Bijna was het een rimpelloze voorbereiding op het EK. Buiten de ingecalculeerde herstelperiode van Frenkie de Jong was iedereen fit en met een 4-0 overwinning op Canada steeg de Oranje-koorts. De 4-0 overwinning van gisteren op IJsland was een mooi vervolg.

De blessure van Teun Koopmeiners in de warming-up en het nieuws over het afvallen van Frenkie de Jong achteraf wierpen echter een schaduw over de EK-voorbereiding van het Nederlands elftal. Het deed pijn bij de spelers en de bondscoach. Ondanks deze tegenslag is optimisme op zijn plaats.

Enkele jaren geleden was het gemis van De Jong een ramp, maar Oranje is inmiddels, helaas, gewend om te spelen zonder de middenvelder van FC Barcelona. Van de veertien interlands in de tweede periode van Ronald Koeman als bondscoach miste De Jong er tien door blessures, inclusief de laatste twee tegen Canada en IJsland.

Alternatieven

Ryan Gravenberch was mede door de blessure van Frenkie de Jong al verrassend opgenomen in de EK-selectie en kreeg afgelopen donderdag een kans op de plek van De Jong, links op het middenveld. Dat deed hij naar behoren, zonder op te vallen.

Tegen IJsland was het de beurt aan Veerman en de PSV'er toonde zijn kwaliteiten. De 25-jarige Veerman speelde in zijn tiende interland zoals altijd zonder vrees, met bravoure, en strooide met uitstekende passes. Niet voor niets deden de oud-internationals Arnold Mühren en Ronald de Boer vorige week al een oproep tot Veerman in Oranje.

3:48 Koeman over thuislaten De Jong: 'Als hij niet fit is, heeft het geen zin'

Zo leidde Veerman met een pass op Denzel Dumfries de eerste goal van Xavi Simons in. De vertrouwde samenwerking met clubgenoot Jerdy Schouten liep bovendien gesmeerd. De vraag blijft hoe de twee het er samen vanaf brengen tegen een topland, zoals Frankrijk dat Oranje in de groepsfase van het EK zal tegenkomen.

Ook Tijjani Reijnders bewees eerder in Oranje een waardig vervanger van Frenkie de Jong te zijn. Binnen de huidige selectie zou Koeman op het middenveld bovendien kunnen schuiven met multifunctionele verdedigers als Lutsharel Geertruida en Daley Blind of multifunctionele aanvallers als Cody Gakpo en Xavi Simons.

Vervanger

Een vervanger van buiten komt er sowieso voor De Jong en dat wordt volgens de bondscoach niet Quinten Timber. Ook Marten de Roon en Mats Wieffer zijn niet op tijd hersteld. De bondscoach heeft een idee, maar wilde de naam van de beoogde vervanger maandagavond nog niet delen.

Ian Maatsen was vorige maand na een sterk half jaar bij Borussia Dortmund de verrassendste afvaller van de voorselectie. De Roon en Timber haakten vanwege blessures af en Nick Olij was de vierde keeper. Dat maakt Maatsen nu misschien tot een logische kandidaat om De Jong te vervangen.

Alleen is Maatsen geen middenvelder, maar een linksback. De 22-jarige Vlaardinger heeft in zijn loopbaan echter vaak op het middenveld gespeeld en biedt Koeman meerdere opties op links. Vanaf een boot op blauw water meldde Maatsen vijf dagen geleden overigens zich elders prima te vermaken op het moment.

Instagram Ian Maatsen Ian Maatsen op vakantie

Koeman liet eerder weten qua fitheid alleen een risico te nemen met de sleutelspelers De Jong en Memphis Depay. Daarom viel Joshua Zirkzee bijvoorbeeld buiten de boot. Is de aanvaller van Bologna nu fit genoeg voor Koeman? En hoe zit het met Arsenal-verdediger Jurriën Timber? Calvin Stengs werd door Koeman eerder niet goed genoeg bevonden.

Als Koeman gaat voor een echte middenvelder is Kenneth Taylor een optie. De Ajacied kende een sterk slot van het seizoen en heeft als bonus dat hij ook als linksback inzetbaar is. PSV'er Guus Til is een aanvallend alternatief en qua routine kun je denken aan Jordy Clasie, al heeft die al een keer bedankt, Davy Klaassen of Steven Berghuis.

Als team

Wie er ook komt, het wordt geen speler voor de basis. Het moet iemand zijn die zich moeiteloos voegt in een selectie die de afgelopen weken een homogene en gedreven indruk maakte. Het gemis van De Jong werd in de afgelopen twee oefenwedstrijden opgevangen met frisse gezichten en goede teamprestaties.

Op die manier kan het verlies van De Jong een stimulerende werking hebben: dat iedere speler nog meer het gevoel krijgt om het samen te doen, omdat dat de enige weg is naar succes. Het verleden biedt genoeg voorbeelden van teamsucces, juist na het verlies van de sterspeler.

In 1987 verkocht PSV Ruud Gullit aan AC Milan. Een seizoen later won PSV alles, inclusief de Europa Cup I. In 1992 werd Denemarken Europees kampioen zonder Michael Laudrup, die vanwege onenigheid met de bondscoach had bedankt. Iets korter terug: in 2022 haalde Frankrijk zonder de geblesseerde, onmisbare N'Golo Kanté de WK-finale.

Wat betreft die teamgeest zit het goed bij Oranje, zo maakte Simons duidelijk: "We gaan Frenkie missen, maar we doen ons best ook voor hem om er een mooi toernooi van te maken. Iedereen is blij, iedereen heeft er zin in. Het gevoel dat het team heeft, is fantastisch. Dat is het belangrijkste. We gaan ervoor"