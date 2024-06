Privéfoto via Rijnmond Ian Maatsen en vader Edward Maatsen

Maatsen toch bij selectie Oranje, vader brengt snel Oranje-tenue vanuit Vlaardingen

Wat doe je als de vader bent van Ian Maatsen en hoort dat je zoon op het laatste moment toch is opgeroepen om het Nederlands elftal te versterken op het EK? Dan stap je linea recta in de auto vanuit Vlaardingen naar Duitsland om Oranje-spullen te brengen. Vader Edward Maatsen is inmiddels al aangekomen in Duitsland om zijn zoon te steunen, zegt hij bij Rijnmond.

Twee weken geleden was er nog de enorme teleurstelling bij de 22-jarige speler van Borussia Dortmund: hij zat niet bij de definitieve EK-selectie van Oranje. Die teleurstelling moest hij snel aan de kant zetten, want later die week speelde hij de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Na die finale was het tijd voor een welverdiende vakantie in Griekenland.

Boot in Griekenland

Maar toen kwam op een boot bij het Griekse Mykonos een telefoontje. Of hij als een speer naar Duitsland kan komen, als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong in de EK-selectie van het Nederlands elftal.

0:31 Oranje met ingevlogen Maatsen traint voor het eerst in EK-standplaats Wolfsburg

"Ian wilde eerst naar Nederland komen, maar dat leek ons geen goed idee", vertelt Edward Maatsen. Terwijl zijn zoon vanuit Griekenland naar Dortmund vliegt, rijden hij en zijn vrouw vanuit Vlaardingen naar het westen van Duitsland. In de kofferbak liggen onder meer voetbalschoenen, de Oranje-koffer en nog wat privé-spullen van Ian.

Het weerzien met zijn ouders in het appartement in Dortmund duurt niet lang. Ian pakt zijn spullen en moet meteen naar Wolfsburg. Daar, op zo'n drie uur rijden van Dortmund, heeft het Nederlands elftal de komende EK-weken haar basiskamp opgeslagen.

Cadeautje

Waar zoon Ian gaat, gaan zijn ouders. En dus zijn ze de komende weken ook in Duitsland. Al zal zoonlief tijdens het Europees kampioenschap wat minder tijd voor de familie hebben dan tijdens een regulier voetbalseizoen bij Borussia Dortmund. "Hij weet in ieder geval dat wij er voor hem zijn. We hebben hem nooit in de steek gelaten. Het voelt voor hem vertrouwd dat wij in de buurt zijn", zegt vader Edward.

Ian Maatsen maakte nog geen minuten bij het 'grote' Oranje (wel bij Jong Oranje). Dat hij de komende weken misschien zijn debuut mag maken tijdens een eindtoernooi is een "cadeautje", vinden zijn ouders. "Hij heeft bijna alle jeugdelftallen van Oranje doorlopen, dus het is niet een enorme verrassing dat hij nu bij het grote Oranje zit. Leuk voor ons, goed voor zijn cv."

Toch zal het niet vanzelf gaan, denkt vader Maatsen. "Daar zal hij hard voor moeten werken. Hij moet zichzelf blijven triggeren om op dit niveau te blijven. En dat op deze leeftijd al kunnen, is niet makkelijk. Je bent als ouder supertrots en doet er alles aan om het in goede banen te leiden en alles eromheen zo stabiel mogelijk te houden."

Jeugd van Feyenoord en Sparta

Op het cv van Ian Maatsen prijkt alweer bijna zes jaar Chelsea, dat hem tussendoor uitleende aan Charlton Athletic, Coventry City, Burnley en dus Borussia Dortmund. Daarvoor speelde hij onder meer in de jeugd van Feyenoord en Sparta.

De carrière van zoon Ian maakt vader Edward trots. Maar, "de eindbestemming is nog niet bereikt", zegt hij. "Het is een reis. We zijn er nog niet. We doen er alles voor om de droom te verwezenlijken." Die droom is de wereldtop halen. Met een Champions League-finale en binnenkort een EK komt die wereldtop aardig in de buurt.