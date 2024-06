AFP Duitse fans vieren feest in 2006

NOS Voetbal • vandaag, 12:01 Levert EK in eigen land voordeel op? 'Het kan ook de andere kant op slaan'

"Het thuisland wint niet zomaar het toernooi." Dat weet voormalig Oranje-spits Roy Makaay als geen ander. Als Duitsland vanavond aftrapt tegen Schotland zijn de verwachtingen in het land natuurlijk hoog.

De steun van de hele natie kan Duitsland vleugels geven tijdens het EK. Maar: "Het kan ook zo de andere kant op slaan."

Het is deze zomer precies 40 jaar geleden dat Frankrijk het eigen georganiseerde EK won. In 1998 won Frankrijk ook het WK in eigen land. Geen enkel ander organiserend land wist in de tussentijd uiteindelijk na de finale met de bokaal in de handen te staan.

Ook Oranje dus niet, in 2000. Makaay zat destijds in de selectie van Oranje bij het EK dat in Nederland en België gespeeld werd.

"Dat was echt een prachtige belevenis. Een enorme oranjegekte brak los", herinnert hij zich.

"Wij zaten natuurlijk in Hoenderloo afgeschermd, maar buiten de hekken zag je wel wat zo'n toernooi met het land deed. Doordat je in je eigen land bent, krijg je ook meer mee van de Nederlandse televisie en uit de verschillende steden. Of we nu in Eindhoven of Amsterdam kwamen, je zag overal Oranje. Dat maakt een groot verschil."

1:29 Overal oranjegekte tijdens het EK in ons eigen land

De voormalig spits van onder andere Vitesse, Bayern München en Feyenoord weet nog goed dat de verwachtingen rond Oranje destijds hoog waren.

"We speelden goed en we hadden de vorm om het EK te winnen. Daarnaast hadden we als thuisland altijd net iets meer supporters in het stadion dan de tegenstander. Daardoor werden we naar voren gedreven. Ja, dat speelt absoluut mee."

ANP Makaay tijdens het EK 2000

Dat gaat Duitsland nu ook gebeuren, denkt Makaay, die tussen tussen 2003 en 2007 bij Bayern München speelde.

"Maar als thuisland krijgen ze ook te maken met extra druk. Het thuisland hoort altijd tot de favorieten en de verwachtingen in Duitsland liggen hoog. Hoewel Frankrijk en Engeland de grote topfavorieten zijn, heeft de terugkeer van Toni Kroos veel gedaan met het vertrouwen daar."

In Duitsland trekken ze nu al de paralellen met het WK van 2006, dat de Duitsers ook organiseerden. Die Mannschaft begon zonder grote verwachtingen aan het toernooi en de bondscoach kreeg in aanloop naar het WK veel kritiek. Maar op het eindtoernooi leefde de ploeg op en werden ze uiteindelijk derde.

"Dan zie je dus wat het organiseren van het toernooi met je doet", aldus Makaay.

"Daar hopen ze nu weer op. En waarom kan dat ook niet? Als je kijkt hebben ze met Kroos, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Florian Wirtz en Kai Havertz een heel aardig ploegje."

"Daarnaast eindigde Duitsland in de drie toernooien die het georganiseerd heeft (1974, 1988, 2006, red.) drie keer bij de laatste vier ploegen, dat zegt toch genoeg."

'Focus, realisme en afsluiten', zo ga je om met de druk

Maar hoe ga je als speler om met de druk die op je afkomt tijdens zo'n toernooi? Daar weet sportpsycholoog Toon Damen alles van. Er zijn een paar woorden belangrijk: focus, realisme en afsluiten.

"De mate waarin je gefocust bent en je jezelf kan afsluiten voor al het andere dan voetbal is een belangrijke vaardigheid. Kun jij als speler alert en scherp zijn op je taak in het veld? Dan is er meer kans op succes", weet Damen.

EPA Duitse straten werden volop versierd in 2006

Je moet jezelf kunnen afsluiten voor de euforie die kan ontstaan, zegt de sportpsycholoog.

"Bij een EK in je eigen land komt er vanuit het publiek veel meer reactie, ook op sociale media. Het publiek kan extra energie inbrengen, maar er kan ook een gekte ontstaan en in euforie doe je vaak domme dingen. Het is aan de trainer en de spelers zelf om de voetjes op de grond te houden."

Daarnaast moeten spelers om kunnen gaan met verwachtingen en verlies, zegt de sportpsycholoog. "Hoe verder je komt in een toernooi, hoe meer de druk een rol gaat spelen. De druk zal voor Duitsland in de poulefase nog niet enorm zijn, maar als er verloren wordt, valt wel het hele land over je heen. Het is dus de vraag hoe goed Duitsland kan omgaan met winst en verlies."

'Ervaring speelt grote rol'

Om tot succes te komen, is realisme tenslotte een belangrijk woord, weet Damen. Het land verwacht veel qua prestaties, maar voor spelers is het vooral belangrijk om realistisch te blijven.

"Spelers kunnen namelijk te hogen eisen aan zichzelf stellen. Als je daarin doorschiet, maak je een verkeerde inschatting. Vaak kunnen de meer ervaren spelers een betere inschatting maken van hun eigen kunnen. En die ervaring speelt uiteindelijk een grote rol in succes."

