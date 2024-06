ANP Jamal Musiala (l) en Maximilian Mittelstadt (r) vieren feest

NOS Voetbal • vandaag, 16:11 Mannschaft geniet na van flitsende start op 'Heim-EK': 'Mama heeft me filmpjes gestuurd' Jan-Kees van der Kun verslaggever NOS Sport in Duitsland

"Ik leef mijn droom", glundert Maximilian Mittelstädt nadat hij zijn trotse familieleden in de armen is gevallen. "Ik heb dit jaar mijn debuut gemaakt voor de Duitse ploeg, ik ben zelfs basisspeler en dan speel ik ook nog eens een EK in eigen land."

Ook doelpuntenmaker in de openingswedstrijd Emre Can, met 44 interlands toch al een stuk ervarener, zegt hoe bijzonder het voelt om zo'n toernooi voor eigen publiek te mogen spelen. "Het is echt een grote eer. Ik geniet enorm, want niet veel spelers maken zoiets mee."

'Wie ist das schön'

De Duitsers zijn hun 'Heim-EM' begonnen met een galavoorstelling tegen Schotland. Dit leverde een mooie wisselwerking op tussen spelers en publiek. Mittelstädt: "Tijdens de warming-up voelden we het allemaal al, dat de sfeer wel heel bijzonder was die avond. Het heeft ons echt gedragen."

Tot tweemaal toe galmde het door de Allianz Arena: 'Oh wie ist das schön!' na de twee mooiste van de vijf goals. Maar de Duitsers op de tribunes gingen nog het luidst tekeer tijdens een wissel.

EPA Müller viel in onder luid gejuich

Publiekslieveling Thomas Müller maakte zijn entree en zweepte daarbij met armgebaren de uitzinnige supporters nog eens extra op. Niet ter eigen eer en glorie, maar voor de man die het veld verliet: de nieuwe ster van Duitsland, Jamal Musiala.

De 21-jarige aanvaller was zelf ook nogal onder de indruk van de overweldigende uitbundigheid die hij losmaakte met zijn acties, zowel in het stadion als daarbuiten. Musiala: "Mama heeft me filmpjes gestuurd van hoe het er in de stad aan toe ging tijdens de wedstrijd, en hoe de sfeer in München is. Heel tof!"

'Voor alle Duitsers'

Morgen komt Duitsland voor de tweede keer in actie. Hongarije is de tegenstander. Musiala hoopt dat 'Die Mannschaft' dan opnieuw alle inwoners van Duitsland kan laten juichen.

"Wij willen dat het hele land voelt dat wij voor hen spelen. Voor alle mensen in Duitsland willen we ver komen dit toernooi. En andersom zullen wij hun steun ook nodig hebben op moeilijkere momenten."

