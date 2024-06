Voetballegende Matthäus denkt dat Oranje EK kan winnen: 'Spelers bij grote clubs'

Nederland is een van de favorieten om het EK te winnen. Dat zegt de Duitse voetballegende Lothar Mattheüs voor de EK-wedstrijd Polen-Nederland tegen de NOS. "Ze hebben ervaren spelers die bij grote clubs spelen."

Matthäus speelde in totaal 150 interlands, voor West-Duitsland en Duitsland. Hij was niet altijd even geliefd bij de Nederlanders. Zelf geeft hij toe dat zijn herinneringen aan Nederland ook niet altijd goed zijn.