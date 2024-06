Guten Morgen EURO 2024: Oranje trapt EK af en Ten Hag bij Studio Fußball

NOS Guten Morgen EURO 2024 16 juni

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

Het gaat gebeuren vandaag: Nederland speelt de eerste groepswedstrijd op het EK in Duitsland. Een lange kwalificatie en intense voorbereiding moeten vanmiddag om 15.00 uur samenkomen als Oranje aftrapt tegen Polen.

Kan Nederland de goede vorm van de laatste oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland (beide 4-0 winst) doorzetten? Horde één is Polen, dat weliswaar de geblesseerde topspits Robert Lewandowski mist, maar de laatste twee oefenduels met Turkije (2-1) en Oekraïne (3-1) wel won. Oranje zal scherp moeten zijn.

Vanaf 14.05 uur kijk je de voorbeschouwing op televisie op NPO 1 of via deze livestream in de NOS-app en op NOS.nl.

NOS Het programma van zondag

Het avondprogramma is ook niet verkeerd, want Denemarken opent om 18.00 uur het toernooi tegen Slovenië en het toetje is serieus te noemen: Servië-Engeland.

De Denen zullen na de stunt op het EK 2020, toen ze de halve finales haalden, en de teleurstelling van de uitschakeling in de groepsfase van het WK in Qatar weer wat willen laten zien.

En wat denk je van de Engelsen in dat opzicht? De verliezend finalist van 2020 treft in het eerste groepsduel het Servië van onder anderen Dusan Tadic. Geen makkie voor de Engelse voetballers.

Op wie moeten we letten?

Op de Nederlandse sterren, uiteraard: Memphis Depay, Vrigil van Dijk en Xavi Simons. Maar verlies op deze Oranje-dag ook niet enkele andere interessante voetballers uit het oog. Want kijk eens naar Denemarken. Of Servië. Of Engeland. Wie lopen daar allemaal rond?

Kijk Oranje, twee andere wedstrijden en Studio Fußball live Polen-Nederland (15.00 uur), Slovenië-Denemarken (18.00 uur) en Servië-Engeland (21.00 uur) staan op het dagmenu van het EK in Duitsland. De wedstrijden zijn te volgen via NPO 1, NOS.nl en de NOS-app en zijn te beluisteren op NPO Radio 1. In het praatprogramma Studio Fußball volgt presentator Sjoerd van Ramshorst het EK dagelijks op de voet. Studio Fußball begint vandaag om 20.15 uur met Marco van Basten, Manchester United-trainer Erik ten Hag en In Oranje-acteur Yannick van de Velde als studiogasten. Via een liveblog blijf je via de NOS-app en op NOS.nl de hele dag op de hoogte van al het EK-nieuws. Beluister ook onze dagelijkse NOS voetbalpodcast.

Van Christian Eriksen mag gezegd worden dat het een wonder is dat hij er dit EK bij is. Op het vorige EK werd de Deen getroffen door een hartstilstand. Drie jaar later zit hij weer bij de nationale selectie. Tegen de Slovenen kan Eriksen een gedenkwaardige EK-rentree maken.

In het voorlaatste oefenduel liet de 32-jarige Eriksen zien dat hij het nog altijd kan, met de winnende goal in de slotfase tegen Zweden.

Een andere Deense blikvanger is Manchester United-spits Rasmus Højlund:

1:30 Deen Rasmus Højlund: gamende, krachtige spits met Ronaldo als eerste idool

En oh ja! Veel ogen zullen gericht zijn op de Engelsen, maar bij de tegenstander lopen een paar voetballers met het mes tussen de tanden. Denk aan Dusan Tadic.

De 35-jarige aanvoerder van Servië, oud-speler van Ajax en nu speler van Fenerbahçe, begint aan zijn allereerste EK. Debuteren op je 35ste. Ervaring met eindtoernooien heeft Tadic wel: hij speelde het WK 2018 en WK 2022.

Begint het voetbal aan een reis naar huis?

Telkens als de Engelsen op een EK of WK één duel winnen, klinkt het direct: "Football is coming home." Met de leus die Engelse fans door de straten en stadions schreeuwen, bedoelen ze dat met winst van het eindtoernooi het voetbal terug zou keren in het land waar het spelletje is ontstaan.

Maar de blijde verwachting blijkt steeds net niet gepast, want het voetbal thuisbrengen mislukt keer op keer. In 2020 verloor Engeland de EK-finale van Italië, in 2016 waren de kwartfinales het eindstation. Op het WK in Qatar stopte het ook in de kwartfinales. Vier jaar eerder werd Engeland vierde.

EPA Saka en Bellingham geinen op de training in aanloop naar het EK-duel met Servië

Dit EK in Duitsland hebben de Engelsen weer een droomselectie. Titelfavorieten, roept men. Niet gek, met spelers als Harry Kane, Phil Foden en Bukayo Saka. In aanloop legde kledingfabrikant Adidas het lot van de natie in handen van de 20-jarige middenvelder Jude Bellingham, in een fraai filmpje op The Beatles-klanken van 'Hey Jude' met sterren van weleer.

Misschien dat de volgende teleurstelling snel volgt, maar de Engelsen denken dat het voetbal vanavond tegen Servië nu echt begint aan de reis 'naar huis'.