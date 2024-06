EPA Robert Lewandowski in het trainingstenue van Polen

NOS Voetbal • vandaag, 19:53 Lewandowski traint weer, maar Polen houdt hem tegen Oranje nog op de bank

Robert Lewandowski heeft zaterdag een individuele training afgewerkt bij Polen, morgen om 15.00 uur de eerste EK-tegenstander van het Nederlands elftal. Dat was opvallend, want de sterspeler van FC Barcelona kampt met een bovenbeenblessure.

Bondscoach Michal Probierz liet eerder al weten dat Lewandowski niet zal spelen tegen Oranje en dat leek hij vandaag op een persconferentie te herhalen, maar een korte invalbeurt sloot hij ook niet hardop uit.

"Robert is een van de beste spelers ter wereld. Natuurlijk missen we hem. Ook spelers die een blessure hebben zitten op de bank. De andere spelers moeten zich nu van hun beste kant laten zien."

Naast Lewandowski zijn ook aanvaller Karol Swiderski en verdediger Pawel Dawidowicz geblesseerd. De kans is groot dat Swiderski het duel met Oranje gaat halen. De bondscoach bepaalt zondagochtend of Dawidowicz fit genoeg is.

Bij afwezigheid van Lewandowski zal Piotr Zielinski tegen Oranje de aanvoerdersband dragen. "Lewandowski is een speler van wereldklasse", aldus Zielinski. "We missen hem, voor mij is het een grote eer om het nationale team te leiden. Het EK van 2012 keek ik thuis met vrienden op televisie, morgen ben ik de aanvoerder."

"Sommigen hebben ons al afgeschreven, anderen zeggen dat we een soort underdog zijn. Als team geloven we er in. We hebben een ploeg die er voor gaat en er voor wil vechten", vervolgde Probierz, die beseft dat hij in een moeilijke poule zit.

"Frankrijk stond bij het laatste WK in de finale en Nederland heeft altijd een sterke ploeg, elk toernooi weer. Oostenrijk is ook een openbaring de laatste tijd. We zullen goed en georganiseerd moeten spelen."

Probierz is sinds september bondscoach en verloor tot dusverre, in acht interlands tegen veelal kleine landen, nog niet. "Ik vind het fijn dat het eindelijk gaat beginnen. Zenuwen ken ik niet, ik ben al meer dan vijfhonderd wedstrijden coach."