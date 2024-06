Koeman geeft opstelling niet prijs: 'Zien jullie morgen wel, zijn er klaar voor'

Koeman heeft vertrouwen in wedstrijd tegen Polen: 'We zijn er klaar voor, dat voel je'

"Ik heb al aangegeven dat ik wat in mijn hoofd heb en dat ik wat nieuwe inzichten heb gekregen, maar jullie zien het morgen wel", liet hij in gesprek met de NOS weten.

De verwachting is dat Koeman met dezelfde elf begint als tegen IJsland. Dus met Jerdy Schouten en Joey Veerman als controlerend blok op het middenveld en Memphis Depay in de spits, geflankeerd door Xavi Simons en Cody Gakpo.

'Brobbey er normaal tegen Frankrijk weer bij'

Koeman beschikt met Oranje over een bijna geheel fitte selectie. "Het gaat goed met de groep. We zijn er klaar voor."

De bondscoach gaf wel aan dat Brian Brobbey er zeker niet bij is. "Hij heeft een lichte verrekking van de hamstring . Dan ben je vijf tot zeven dagen niet bruikbaar. Joshua Zirkzee zit wel op de bank, maar in principe zal ik hem niet brengen. Dat kan tegen Frankrijk eventueel wel. Dan zal Brobbey er normaal gesproken ook weer bijzijn."

Het gevoel bij Koeman voor de wedstrijd van Polen is goed. "We hebben goed kunnen trainen en we hebben vertrouwen uit de voorbereiding, dat is lekker. Het gaat alleen nu om het 'echie'. We zijn er klaar voor, dat voel je."