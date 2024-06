AFP Nathan Aké

NOS Voetbal • vandaag, 06:17 Vice-aanvoerder Aké steekt voelsprieten uit: 'Kleine irritaties kunnen ontstaan' Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



In een één-op-één-gesprek kreeg Nathan Aké van bondscoach Ronald Koeman te horen dat hij de nieuwe tweede aanvoerder is van het Nederlands elftal. "Ik was wel verrast", zegt de verdediger. "En trots en blij. Het is een eer. Ik zei dankjewel. Ik hoop deze taak zo goed mogelijk uit te voeren."

Zeven jaar na zijn debuut tegen Marokko en 45 interlands verder, waarvan 32 basisplaatsen, vond Koeman - zelf 33 keer aanvoerder van Oranje - het tijd voor de volgende stap. De 29-jarige Aké is immers uitgegroeid tot een vaste waarde bij het grote Manchester City en een stabiele, sterke factor bij Oranje,

2:18 Tweede aanvoerder Aké: 'Was wel verrast, trots en blij, het is een eer'

"Ik ben de laatste jaren goed bezig: bij Oranje belangrijk geworden en op de club veel gespeeld en prijzen gepakt", zegt Aké. "Dat heeft de trainer ook gezegd. Nu is het moment om deze stap te maken, vond hij. Nu kan ik deze rol aan. Ik heb de leeftijd en de ervaring. Ik denk dat het een goede stap is."

Achter goede vriend Van Dijk

Een van de eerste daden van Koeman in zijn eerste termijn in 2018 was het benoemen van Virgil van Dijk tot aanvoerder. Zondag tegen Polen draagt de 32-jarige verdediger voor de 53ste keer de band. Alleen Frank de Boer was vaker aanvoerder van Oranje: 71 keer.

Het besluit van Koeman om Aké vice-captain te maken, was nog voor het noodgedwongen vertrek van Frenkie de Jong uit het trainingskamp. De Jong was benoemd tot derde man, Daley Blind tot nummer vier.

Van de huidige internationals droegen alleen Georginio Wijnaldum (14), Blind (13), Memphis Depay (8), Stefan de Vrij (5) en Matthijs de Ligt (1) ooit de aanvoerdersband. Zij maken in deze pikorde nu plaats voor Aké.

Aké is de vice-captain achter Van Dijk. "Dat maakt het extra mooi", zegt Aké. "We zijn goede vrienden buiten het veld."

ANP Nathan Aké en Virgil van Dijk

"We praten al veel samen en dat maakt het makkelijker dingen op te lossen", vervolgt Aké. "Nu nog niet, maar in de loop van een toernooi kunnen er kleine irritaties ontstaan. Dat kunnen we samen bespreken. Dan helpt het als je een band hebt."

Meer leiderschap

Vriendelijk, fatsoenlijk en rustig als hij is, zal Aké zijn taak op geheel eigen wijze invullen. Een praatje hier, een praatje daar, advies voor de jongere generatie. Geen stemverheffingen. Zo deed hij het eigenlijk al. Alom geliefd is hij, respect geniet hij als speler van Manchester City.

Bij een rol van tweede aanvoerder past meer leiderschap. Dat is die stap die Koeman voor ogen heeft voor Aké. "Hierin kan ik beter worden, mezelf ontwikkelen", zegt Aké. "Ook daarin wil ik belangrijk zijn."

Dat Koeman Aké hoog heeft zitten, liet de bondscoach al eerder weten, zoals vorig jaar: "Hij speelt in een team dat een voorbeeld is van hoe voetbal gespeeld kan en moet worden. En als je daar een vaste waarde in wordt..."

ANP Nathan Aké

Op zijn zestigste verjaardag werd de bondscoach gebeld door City-coach Pep Guardiola: "Direct na de felicitaties zei hij: pas op met Nathan, hè. Dat zegt wel iets, als je je op dat niveau bij zo'n manager zo goed staande houdt en ontwikkelt. Ik denk dat dat voor iedereen een voorbeeld is."

Sterrenensemble

Aké trad in de zomer van 2020 toe tot het sterrenensemble van Manchester City. In de eerste twee seizoenen bleef zijn speeltijd beperkt, mede door blessures. De geboren Hagenaar had geduld en na twee jaar veroverde hij zijn plek in het elftal.

"Hij is een uitzonderlijke kerel", zei Guardiola over zijn pupil. "Er was een periode dat hij niet speelde en hij klaagde nooit. Dat zijn de spelers die je als trainer wil hebben. Hij verdient al het goeds in het leven."

2:53 Aké vol vertrouwen voor EK: 'Sterk team en brede selectie'

Vorig jaar won Aké alles wat er maar te winnen viel met City: de FA Cup, de landstitel, de Champions League, de Europese Supercup en het WK voor clubs. Dertien clubprijzen won Aké in totaal al, twee meer dan zijn maatje Van Dijk.

'Goede dingen gebeuren bij goede mensen'

Onder luid applaus werd Aké in 2023 na zijn CL-winst ontvangen bij Oranje voorafgaand aan de eindronde van de Nations League. Applaus voor het winnen van die grote prijs, de Champions League. Van de Oranje-spelers deden alleen Van Dijk en Georginio Wijnaldum dat eerder, in 2019 met Liverpool.

NOS

"Goede dingen gebeuren bij goede mensen", sprak Van Dijk toen over Aké. "Aké is er een van. Hij verdient alles. Daar moet hij van genieten."

Dat deden ze later die zomer samen op vakantie op Ibiza, met de gezinnen. Kevin De Bruyne was er ook. "We wonen vlak bij elkaar en komen bij elkaar over de vloer in Manchester. Onze families gaan goed samen", zegt Aké.

Een jaar later hopen de vrienden Van Dijk en Aké hun vakantie nog even uit te stellen. Dit EK moeten de goede dingen maar eens bij Oranje gebeuren.