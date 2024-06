NOS Voetbal • vandaag, 11:43 Verbaasde Maatsen kreeg Oranje-belletje op de boot: 'Gelukkig met een watertje'

1:16 Maatsen vierde al vakantie en toen was daar alsnog Oranje: 'Het was hectisch'

Niet met een cocktail, maar "gelukkig met een watertje" in de hand dobberde Ian Maatsen op een jacht voor de kust van Mykonos. En toen belde bondscoach Ronald Koeman. Of de linksback zijn vakantie in Griekenland kon afbreken en als de wiedeweerga naar Wolfsburg kon komen. Oranje had hem nodig op het EK.

Het waren de meest hectische dagen uit zijn leven, zegt de 22-jarige verdediger van Borussia Dortmund.

"Ik kreeg ineens een belletje. Toen moest ik zo snel mogelijk mijn spullen inpakken en van Mykonos naar hier vliegen. Het was hectisch. Maar ik ben ontzettend blij om hier te zijn."

'Topouders'

Maatsens ouders reden zijn voetbalschoenen hoogstpersoonlijk van Dortmund naar Wolfsburg. "Het waren aardig wat kilometers. Echt topouders heb ik. Ze doen alles voor mij. Dus dat was ook snel geregeld."

Maatsen had "totaal niet meer" gerekend op een oproep voor Oranje. Hij zat bij de voorlopige selectie, maar viel tot zijn grote teleurstelling op het laatste moment af voor het EK. Koeman vertelde het de verdediger in aanloop naar de Champions League-finale tegen Real Madrid, die Dortmund verloor met 2-0.

Instagram Ian Maatsen Ian Maatsen vierde al vakantie

Weg van alle hectiek had Maatsen onder de Griekse zon de verloren finale en de EK-afwijzing naar eigen zeggen alweer verwerkt. Maar ja, het waren twee bewogen weken geweest voor de jongeling.

"Het is gek. Eerst is er de teleurstelling en nu ben ik trots en blij dat ik hier mag staan, hier mag zijn, dus ik ga er zeker van genieten."

Vermoeid was hij zeker, na de reis terug uit Griekenland. "Gelukkig hadden we de eerste dag niet heel intens getraind. Ik ben op tijd naar bed gegaan. De volgende dag was ik fris en heb ik lekker getraind. Ik voel me goed."

0:31 Oranje met ingevlogen Maatsen traint voor het eerst in EK-standplaats Wolfsburg

Maatsen sprak inmiddels al met bondscoach Koeman. "Over de systemen die we hier spelen. Nog niet specifiek over een rol. Hij zei gewoon: goed dat je erbij bent en hopelijk komt je kans, je moet ready zijn."

De verdediger is in eerste instantie een opkomende linksback. Maar, weet Maatsen: "Ik zou op meerdere posities uit kunnen komen. Ik heb dit seizoen ook op meerdere posities gespeeld."

Op de linksbackpositie heeft Maatsen wel Manchester City-back Nathan Aké voor zich. Het is hopen op speeltijd, maar eerst nog even landen. "Het is een jongensdroom om hier te zijn. Het is zeker de terugreis waard."