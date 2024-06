ANP

NOS Voetbal • vandaag, 21:38 Van Dijk kritisch over grasmat en nieuwe regel UEFA: 'Haalt passie uit het spel'

Als de scheidsrechter morgen in het nadeel van Oranje fluit in de eerste EK-wedstrijd tegen Polen (aftrap 15.00 uur), mag bij Nederland alleen Virgil van Dijk zijn mond opentrekken.

Alleen aanvoerders mogen hun beklag doen bij de leidsman, zo benadrukte de UEFA voor het toernooi. "Ik weet niet of dat een goede regel is", zegt Van Dijk daarover in gesprek met de NOS.

"Er zal voor mij niet veel veranderen, want ik schreeuw altijd wel op het veld. Maar ik denk dat ik blij mag zijn dat ik aanvoerder ben, anders was het lastiger geweest."

Spelers die zich alsnog beklagen, lopen namelijk het risico om bestraft te worden met een gele kaart. "Daar moeten de andere spelers nu rekening mee gaan houden. Hopelijk zijn wij slim genoeg om daar niet tegenaan te lopen."

Kijk hier wat Van Dijk over de nieuwe regel zegt:

1:25 Van Dijk over nieuwe spelregel: 'Ik schreeuw altijd, voor mij verandert er niet veel'

Of het een goede regel is, betwijfelt de aanvoerder van Oranje. "Je haalt hiermee soms wat passie uit het spel. Maar ik snap ook wel dat met zijn allen de armen bewegen voor de scheidsrechter ook niet goed is."

'Vechten met mijn partners in crime'

Van Dijk kijkt ondanks die nieuwe regel uit naar de eerste EK-wedstrijd. "Ik ben niet gespannen, ik heb er zin in. Ik wil morgen vechten voor mijn land, samen met mijn partners in crime."

De verdediger denkt dat Oranje er goed voor staat na twee gewonnen oefenwedstrijden. "Dat hielp wel bij het goede gevoel en ik hoop dat we dat morgen en de rest van het toernooi kunnen doortrekken. Er zullen tegen Polen moeilijke momenten zijn, maar het is aan ons om te laten zien hoe we daarmee omgaan."

NOS

Bij die slechtere momenten hoopt de speler van Liverpool ook op de steun van de duizenden Oranjefans. "Tijdens het WK in Qatar waren er natuurlijk niet zoveel als nu. We zullen ze wel nodig hebben. We moeten samen met de fans en het hele land iets moois creëren als we iets speciaals willen bereiken."

Slecht veld

Hoewel het vertrouwen groot is, is het nog maar de vraag of het voetbal van Oranje wel uit de verf komt in Hamburg, waar Nederland speelt. De grasmat is namelijk vorige week vervangen en het nieuwe veld ziet er nog niet heel goed uit.

Kijk hier naar Virgil van Dijk die het veld inspecteert:

Van Dijk: "Maar of het veld heel slecht is, dat weet ik niet. Het lijkt er wel op alsof het veld snel loskomt, dat is balen. Maar beide teams moeten hiermee dealen, dus dat zullen we dan ook doen."

Nederland-Polen met audiodescriptie De wedstrijd Nederland-Polen is zondag vanaf 14.10 uur tevens te volgen via NPO 1 extra (kanaal 81). Daar zie je de beelden met audiodescriptie, voor blinden en slechtzienden.