Dortmund-fans in opstand tegen deal met wapenfabrikant: 'Uiteindelijk wordt er geluisterd'

De omstreden sponsorovereenkomst die Borussia Dortmund in mei heeft gesloten met de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall, heeft voor onvrede gezorgd binnen de supportersgroepen van de club.

Fans hebben een protestactie aangekondigd tegen de deal, die Dortmund verspreid over drie seizoenen meer dan twintig miljoen euro moet opleveren. Ze vinden dat hun club niet zou moeten meewerken aan het oppoetsen van het imago van het wapenbedrijf.

De protestactie wordt georganiseerd door leden van de Südtribüne, beter bekend als de 'Gelbe Wand'. Ze roepen fans en fanclubs op om spandoeken te maken waarmee ze hun onvrede kunnen uiten tijdens het Bundesliga-duel van zaterdag, waarin Eintracht Frankfurt de tegenstander is.

Niet eerder in de geschiedenis van de Bundesliga sloot een club een sponsorovereenkomst met een bedrijf uit de wapenindustrie. Het logo van Rheinmetall wordt dit seizoen getoond op de reclameborden in het Signal Iduna Park, het stadion van Dortmund.

In NOS Langs de Lijn en Omstreken reageert Henk Timmer op de aankondiging van de protestacties. De Dortmund-supporter uit Nijverdal, niet de oud-keeper, heeft sinds 2007 een seizoenkaart voor de Gelbe Wand.

Volgens hem is een van de grootste problemen met de Rheinmetall-deal dat die niet in samenspraak met de fans is gesloten. "Leden hebben veel stemrecht, maar zijn in deze sponsordeal niet gehoord. De overeenkomst werd gewoon medegedeeld."

Daar is Duitsland het verkeerde land voor. Duitsers zijn van nature activistisch ingesteld, vervolgt Timmer. "Als het gaat om politieke kwesties zijn Duitsers vrij fanatiek. Duitse supporters zijn heel uitgesproken."

Timmer spreekt van een cultuurverschil. "Over het algemeen gaan Duitsers sneller de straat op dan in Nederland het geval is", legt hij uit. "Hier staat alleen het Malieveld vol, in Duitsland wordt er regelmatig in meerdere steden over allerlei verschillende onderwerpen geprotesteerd."

Het protest tegen Rheinmetall is niet de eerste keer dat Dortmund-fans in opstand komen. Vorig seizoen protesteerden de supporters - net als die van bijna alle andere Bundesliga-clubs - nog tegen het voornemen van de voetbalbond om het voor (buitenlandse) investeerders mogelijk te maken aandelen in de competitie op te kopen.

Al die protestacties zijn volgens hem niet voor de bühne. "Ze vinden echt dat het voetbal van het volk is. De 50+1-regeling (een systeem waarbij de leden het meeste stemrecht hebben, red.), is een sterk punt. Als we dat in Nederland hadden, zou er bij Vitesse niet zo'n chaos zijn ontstaan..."

Hij denkt dat de Rheinmetall-deal, die de komende drie seizoenen geldt, eenmalig is. Daar is de controverse simpelweg te groot voor. "88 fanclubs hebben zich tegen de club gekeerd, dat is al langere tijd niet gebeurd. Ik kan me niet voorstellen dat dit contract wordt verlengd."

Timmer noemt de sponsordeal van Bayern München met Qatar Airways als voorbeeld. Daar kwam in juni 2023 een einde aan, na een samenwerking van vijf jaar. "Op een gegeven moment wordt er toch geluisterd."