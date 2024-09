Reuters Karim Adeyemi viert zijn doelpunt met Donyell Malen, Julian Brandt en Pascal Gross

NOS Voetbal • gisteren, 22:37 Heidenheim terug op aarde na 4-2 verlies bij Dortmund, Malen maakt zijn eerste

FC Heidenheim staat in de Bundesliga weer met beide benen op de grond. De verrassende koploper na twee speelronden leed uit bij Borussia Dortmund een 4-2 nederlaag en is z'n ongeslagen status kwijt.

Bij rust was het 3-1. Donyell Malen, Karim Adeyemi (2) en Emre Can (penalty) maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Marvin Pieringer en Maximilian Breunig (penalty) scoorden tegen.

Heidenheim promoveerde in 2023 als kampioen van de 2. Bundesliga voor het eerst naar het hoogste niveau en eindigde vorig seizoen als debutant verdienstelijk op de achtste plek.

Dit seizoen was de ploeg van trainer Frank Schmid na vijf duels nog ongeslagen. Het won in de eerste ronde van de beker met 4-0 bij FC 08 Villingen (Oberliga), plaatste zich ten koste van het Zweedse BK Häcken (1-2 en 2-3) voor de groepsfase van de vernieuwde Conference League en begon de Duitse competitie met zeges op het gepromoveerde Sankt Pauli (0-2) en FC Augsburg (4-0).

Eerste serieuze test

Net als Bayern München en RB Leipzig verzamelde Heidenheim 6 punten uit de eerste twee 2 duels, maar het betere doelsaldo (+6) van de club uit het zuidwesten van Duitsland zorgde ervoor dat Heidenheim zich voor het eerst in de clubhistorie koploper mocht noemen.

Het uitduel met Dortmund, vorig seizoen nog verliezend Champions League-finalist, was de eerste serieuze test voor Heidenheim. Dat bleek al in de zesde minuut toen Heidenheim-doelman Kevin Müller een afstandsschot van Pascal Gross net naast zag gaan. Vijf minuten vloog de bal wel langs Müller, toen Malen succesvol uithaalde. Het was voor de Nederlandse aanvaller zijn eerste doelpunt van het seizoen.

AFP Dortmund-fans

Heidenheim werd in de openingsfase tureluurs gespeeld. In de 18e minuut kreeg het al de 2-0 om de uren na een flitsende uitbraak van Dortmund. Ditmaal zorgde het talent Karim Adeyemi, goed voor vijf goals voor Jong Duitsland in twee EK-kwalificatieduels tijdens de interlandbreak, voor de afronding.

Malen en Adeyemi vormden de aanval samen met de kersverse Dortmund-aanwinst Serhou Guirassy, afgelopen seizoen goed voor 26 doelpunten bij VfB Stuttgart en opvolger van de naar West Ham United vertrokken Niclas Füllkrug.

Ondersteund door Julian Brand 'op tien' zorgden ze voortdurend voor gevaar. Meer dan af en toe een speldenprikje stelde Heidenheim daar in de eerste helft niet tegenover.

De 2-1 in de 39ste minuut kwam dan ook letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen, toen spits Marvin Pieringer een fraaie voorzet van rechts van Omar Traoré via de grond binnen kopte, daarbij Dortmund-verdediger Waldemar Anton aftroevend. Maar nog geen twee minuten later was het alweer 3-1 voor Dortmund, dankzij Adeyemi die na een fraai overstapje van Guirassy zijn tweede doelpunt maakte.

AFP Karim Adeyemi is blij na de 3-1

In de tweede helft kreeg Heidenheim meer grip op de wedstrijd en werd het steeds brutaler. De Braziliaan Léo Scienza kreeg in de 63ste minuut tot twee keer toe een schotkans. De net voor Malen ingevallen Marcel Sabitzer verijdelde het gevaar door zich in de baan van de bal te gooien. Diezelfde Sabitzer dacht een minuut later de 4-1 aan te tekenen, maar Gross, de man van de assist, bleek hands te hebben gemaakt.

Dortmund-verdediger Niklas Süle wierp met een onhandige overtreding in de zestien op invaller Mikkel Kaufmann Heidenheim een reddingsboei toe. Maximilian Breunig benutte een kwartier voor tijd de penalty: 3-2.

De spanning was terug. Met man en macht gingen de bezoekers op jacht naar de gelijkmaker. Paul Wanner was er in de 86ste minuut dicht bij. Zijn schot verdween net naast het doel, waarna invaller Emre Can na een handsbal van Traoré vanaf elf meter de eindstand op 4-2 bepaalde.