Bayern München wint van Freiburg dankzij scorende jubilaris Müller

Bayern München heeft ook het tweede competitieduel van het nieuwe seizoen gewonnen. In eigen huis kende Der Rekordmeister een relatief simpele middag en won het met 2-0 van SC Freiburg.

In de Allianz Arena werd het verschil gemaakt door twee dertigers. Eerst was het de 31-jarige Harry Kane die zijn ploeg vanaf de strafschopstip op 1-0 zette, waarna Bayern moeite had om de voorsprong te vergroten.