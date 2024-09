ANP

NOS Voetbal • vandaag, 06:59 Zo werkt nieuwe Champions League-opzet: PSV en Feyenoord met 34 clubs op één ranglijst

Vanavond start de vernieuwde Champions League. Na 32 jaar waarin het toernooi grofweg dezelfde opzet had, is dit seizoen alles anders. PSV en Feyenoord staan samen met 34 andere clubs op één grote ranglijst.

"Dit is de spannende nieuwe toekomst voor het Europese clubvoetbal, die het beste biedt voor de clubs, spelers en fans", belooft de UEFA. "Waarbij fans kunnen genieten van topwedstrijden vanaf de allereerste speeldag."

Ook de Europa League en de Conference League hebben dit seizoen een soortgelijke opzet. Wat is er allemaal veranderd en hoe werkt het toernooi nu precies?

Iedereen overwintert

De belangrijkste verandering is het verdwijnen van de groepsfase. Die bestond sinds het seizoen 1992/93 en hield in dat teams in afgebakende poules tegen elkaar streden om de plekken in de knock-outfase. Jarenlang vormde de winterstop een duidelijke scheidslijn tussen die twee fases. Overleefde een team de groep, dan 'overwinterde' het en mocht het de knock-outfase in.

Dat is nu verleden tijd. De Champions League-deelnemers (36 teams in plaats van 32) zijn nu in één grote competitie geplaatst. Daarin speelt ieder team acht wedstrijden in plaats van de zes die we de laatste jaren gewend waren. Er wordt één grote stand gemaakt van de competitie-uitslagen.

De acht wedstrijden per team vinden plaats van september tot en met januari. Dat betekent dat alle teams na de winterstop nog actief zijn in de Champions League en feitelijk dus overwinteren. Na die acht wedstrijden wordt de eindstand opgemaakt en breekt de knock-outfase aan.

NOS De competitiefase van de vernieuwde Champions League

De acht clubs die de meeste punten hebben verzameld, zijn direct geplaatst voor de achtste finales. De teams die tussen plaats negen en 24 eindigen, spelen in een tussenronde tegen elkaar voor de andere acht plekken in de achtste finales. Daarbij stuit de nummer negen op de nummer 24, de nummer tien op de nummer 23, enzovoort.

En de teams op plek 25 tot en met 36? Die stromen niet langer in een lager Europees toernooi in, maar zijn gewoon uitgeschakeld. PSV en Feyenoord zijn dus gewaarschuwd.

Hiermee hoopt de UEFA dat er bij elk duel iets op het spel staat. Voorheen gebeurde het regelmatig dat een club als Bayern München of Manchester City zijn eerste vier groepswedstrijden won en er bij de laatste twee duels niets meer op het spel stond. Dat soort wedstrijden om 'des keizers baard' moeten nu verleden tijd zijn.

Maar tegen wie speel je eigenlijk?

Voorheen speelden teams altijd zes groepswedstrijden: twee tegen elke groepsgenoot waarbij je was ingedeeld. Dat is niet langer aan de orde. Elk team speelt nu acht keer en treft daarbij acht verschillende tegenstanders.

Maar hoe is dat bepaald? Nog altijd zijn de Champions League-deelnemers op sterkte ingedeeld in vier 'potten.' Europese grootmachten als Real Madrid en Manchester City zaten bij de loting in pot 1, PSV en Feyenoord vonden zich terug in pot 3.

Het speelschema is bepaald aan de hand van deze potten. Ieder team treft twee tegenstanders uit elke pot, waarmee je op acht duels komt. Wat betekent dat concreet?

De loting bepaalde dat PSV als zware pot 1-tegenstanders Paris Saint-Germain en Liverpool krijgt. Uit de eigen pot 3 kwamen Sporting CP (Portugal) en Rode Ster (Servië) tevoorschijn. Pot 4, waar op papier de zwakste broeders in zaten, bracht de Eindhovenaren Girona (Spanje) en Brest (Frankrijk).

PSV en Feyenoord konden elkaar overigens niet treffen: clubs uit hetzelfde land spelen in de competitiefase nog niet tegen elkaar.

Het betekent wel dat teams uit de sterke pot 1 elkaar volop treffen in de competitiefase. De dagen dat Real Madrid en Paris Saint-Germain alle Champions League-duels voor de winterstop wonnen, zijn vermoedelijk voorbij. Zo speelt PSG bijvoorbeeld in de competitiefase tegen Arsenal, Atlético Madrid, Bayern München en Manchester City. Topwedstrijden alom.

De knock-outfase

Voor degenen die alle veranderingen met scepsis tegemoet zien, is er goed nieuws: de knock-outfase blijft in de nieuwe opzet hetzelfde. Nadat al het stof van de competitiefase en de tussenronde is opgetrokken, blijven er nog zestien teams over.

Die zestien gaan met elkaar uitmaken wie de 'Cup met de grote oren' wint, volgens het systeem dat we al jaren kennen van de Champions League. In een knock-outfase spelen zij telkens over twee duels tegen elkaar, behalve in de finale die over één duel wordt afgewerkt.