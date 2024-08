Europa League: Ajax ontloopt topclubs, Twente tegen Ten Hag, AZ treft Pascal Jansen

Twente en met name AZ treffen pittige tegenstanders. AZ treft bovendien oud-trainer Pascal Jansen, die tegenwoordig aan het roer staat van Ferencvaros. Ajax lijkt op papier de meest gunstige loting te hebben.

Bekijk in het onderstaand uitlegfilmpje hoe de nieuwe opzet eruit ziet in de Champions League. In de Europa League wordt hetzelfde principe gevolgd.