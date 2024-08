Pro Shots Kian Fitz-Jim viert de 1-0

NOS Voetbal • vandaag, 21:52 Ajax overklast Jagiellonia opnieuw en plaatst zich voor hoofdfase Europa League

Ajax heeft zich geplaatst voor de hoofdfase van de Europa League. Na de 4-1 overwinning in Polen was Ajax ook in de eigen Johan Cruijff Arena met 3-0 te sterk voor Jagiellonia Bialystok.

Met kersverse aanwinst Wout Weghorst op de tribune werden de treffers gemaakt door Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor en Brian Brobbey.

De loting voor de hoofdfase van de Europa League is vrijdag om 13.00 uur in Monte Carlo.

Smaakmakers ontbreken

Opvallend genoeg had trainer Francesco Farioli deels noodgedwongen al zijn smaakmakers van de ruime zege vorige week aan de kant gehouden.

Steven Bergwijn verving de geblesseerde Steven Berghuis, die in Polen bij vlagen ongrijpbaar was voor de verdedigers van Jagiellonia.

Pro Shots Een minuut stilte ter nagedachtenis aan Sven-Göran Eriksson

Ook de doelpuntenmakers van vorige week maakten plaats in de return. Chuba Akpom, de man van de hattrick in Bialystok, werd vervangen door Brian Brobbey. En die andere doelpuntenmaker, Mika Godts, maakte plaats voor Kian Fitz-Jim.

Na een minuut stilte voor de eerder deze week overleden toptrainer Sven-Göran Eriksson begonnen de vervangers overtuigend aan het duel. Binnen vijf minuten nam zowel Brobbey (kopbal) als Bergwijn (geblokkeerd schot) het doel van Maksymilian Stryjek al onder vuur.

Warm welkom Weghorst

Het hoogtepunt voor Weghorst kwam na vijf minuten, toen het publiek opvallend enthousiast reageerde toen de spits op de beeldschermen verscheen. Twijfels of de Tukker wel 'een Ajax-spits' zou zijn, waren bij het aanwezig publiek niet te bespeuren.

NOS Wout Weghorst krijgt een kus van zijn vrouw, nadat hij is toegezongen door het Ajax-publiek

Na een kwartier was de Poolse kampioen nog altijd niet over de middellijn geweest en was Ajax opnieuw dicht bij de openingstreffer. De kruiselingse schuiver van Kenneth Taylor ging echter rakelings voorlangs.

In de 20ste minuut raakte Ajax-doelman Remko Pasveer - de held van de eindeloze penaltyserie in de vorige voorronde tegen Panathinaikos - voor het eerst de bal aan.

Het was het begin van een korte fase van Pools balbezit, die eindigde met een snoekduik van Brobbey. De kopbal op aangeven van Bergwijn verdween net naast het doel.

Fitz-Jim steelt de show

Het mooiste voetbalmoment van de eerste helft vond plaats kort voor rust toen Taylor, Fitz-Jim en Bergwijn vrolijk combineerden in het vijandelijk strafschopgebied, maar de laatste zijn inzet gepareerd zag door doelman Stryjek.

Toch ging Ajax met een voorsprong de rust in: Fitz-Jim veroverde zelf de bal rond de middellijn, kreeg de bal terug van Bergwijn en rondde het af met een bekeken schuiver.

Pro Shots Kian Fitz-Jim brengt Ajax op 1-0 in het thuisduel met Jagiellonia Bialystok.

Na rust behield Ajax het overwicht zonder echt gevaarlijk te worden. Na ruim een uur viel de 2-0 toch. Aanvoerder Jordan Henderson speelde Brobbey aan op de rand van de zestien, liep zelf door en werd prima bediend door zijn spits.

In plaats van zelf af te drukken legde Henderson de bal opzij, waar Taylor de bal in het lege doel kon werken.

Ook Brobbey deed daarna - met misschien wel zijn moeilijkste kans van de avond - een duit in het zakje. Uit een voorzet vanaf de achterlijn van Taylor werkte Brobbey de bal met een subtiele beweging in het doel: 3-0.

Sla de carrousel over ANP Kenneth Taylor bedankt aangever Jordan Henderson bij de 2-0 van Ajax tegen Jagiellonia Bialystok.

Pro Shots Ajax viert de 3-0 van Brian Brobbey.

Na de 3-0 begon het grote wisselen van Farioli, die Henderson, Fitz-Jim en Devyne Rensch naar de kant haalde ten gunste van Branco van den Boomen, Anton Gaaei en de 16-jarige Jorthy Mokio.

De piepjonge Belg liet zich meteen gelden met een sterke spurt naar de achterlijn, maar zijn voorzet leek aan iedereen voorbij te gaan. Bertrand Traoré maakte er toch nog bijna een doelpunt van, maar zijn geplaatste schot belandde op de paal.

Daarna kreeg ook Akpom nog de kans om zijn teller tegen Jagiellonia op te voeren en zagen we het Ajax-debuut van zevenvoudig Italiaans international Daniele Rugani. Verdediger Rugani wordt voor een jaar gehuurd van Juventus.

Traoré en Akpom hadden in de slotfase de score nog verder kunnen opvoeren, maar zij hadden pech in de afronding. Niet dat de Ajax-fans daar iets om gaven: zij waren al dik tevreden met 3-0.

Loting met FC Twente, AZ en Ajax

De loting voor de hoofdfase in de Europa League - met daarin ook FC Twente en AZ - wordt vrijdag om 13.00 uur verricht in Monte Carlo. Net als bij de Champions League worden alle 36 deelnemers via de computer gekoppeld aan acht tegenstanders.

Vier daarvan treft Ajax in eigen stadion, de andere vier in een uitduel. Het is niet mogelijk om een club uit eigen land te loten.

Op basis van de acht duels worden alle 36 deelnemers gerangschikt: de beste acht ploegen gaan rechtstreeks naar de achtste finales, de nummers negen tot en met 24 spelen play-offs.