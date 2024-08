Pro Shots Mika Godts en Chuba Akpom.

NOS Voetbal • vandaag, 22:38 Ajax heeft groepsfase Europa League voor het grijpen na ruime zege in Polen

Ajax heeft in de uitwedstrijd bij Jagiellonia Bialystok een mooi voorschot genomen op een plek in de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers domineerden het eerste duel van het tweeluik met de Poolse landskampioen en wonnen met 4-1. De grote man was spits Chuba Akpom met een hattrick.

Voor de wedstrijd in het sfeervolle Stadion Miejski koos Ajax-trainer Francesco Farioli weer voor zijn Europa League-elftal. De Italiaanse coach startte met nagenoeg dezelfde ploeg die ook begon aan het vorige duel met Panathinaikos, dat uitmondde in een ellenlange maar succesvolle strafschoppenreeks van 34 penalty's.

De geblesseerde middenvelder Kian Fitz-Jim bleef in Amsterdam achter. En dus kwam er een plaatsje vrij in de voorhoede voor de Belgische buitenspeler Mika Godts. Steven Berghuis zakte naar het middenveld, samen met Jordan Henderson en Kenneth Taylor.

De 19-jarige Godts kreeg zo de voorkeur in de voorhoede boven Oranje-internationals Steven Bergwijn en Brian Brobbey, die Farioli kennelijk nog steeds niet fit genoeg acht. De trainer kreeg de pers over zich heen toen hij afgelopen zondag verloor van NAC Breda met een op acht plaatsen gewijzigd elftal.

Pro Shots Bergwijn en Brobbey

Jagiellonia-Ajax was een treffen tussen twee piepjonge trainers: de 35-jarige Farioli en de 32-jarige Adrian Siemieniec. En een treffen tussen vrijwel identieke voetbalstijlen ook.

Beide coaches zien Roberto De Zerbi als hun grote voorbeeld. Die Italiaanse trainer maakte afgelopen seizoen furore bij Brighton & Hove Albion in de Premier League, met een knappe opbouw van achteruit, aanvallend, dominant voetbal en hoge pressing.

Pro Shots Siemieniec en Farioli

Ook voor Farioli en Siemieniec is dat altijd het streven. Maar Jagiellonia maakte tegen Ajax nauwelijks aanspraak op balbezit, laat staan het offensief. Toch kwam de Polen al vroeg op voorsprong uit een hoekschop. Adrián Diéguez, een van de drie Spanjaarden in het Poolse elftal, kopte de 1-0 binnen nadat doelman Remko Pasveer een schot van Miki Villar maar half had gekeerd.

Zo stond het Jagiellonia van Siemieniec afgelopen seizoen ook bekend, om de vele doelpunten, de drang naar voren, in een verder zeer verdedigende Poolse competitie.

Toch had niemand in Polen verwacht dat deze club het tot landskampioen zou schoppen. Een jaar eerder eindigden ze immers nog vlak boven de degradatiestreep. Maar topclubs Lech Poznan en Legia Warschau lieten het afweten, en zo was de eerste titel in de 104-jarige historie een feit.

Pro Shots Jagiellonia Bialystok viert de 1-0

Enfin, terug naar Jagiellonia-Ajax, waar de Ajacieden de wedstrijd volledig controleerden en ook vrijwel direct langszij kwamen. Dankzij een knap schot van Akpom, na een prachtige steekpass van uitblinker Berghuis. Godts zorgde na een halfuur voor de 2-1 na een voorzet van Devyne Rensch.

Eerste doelpunt Godts

Het was voor de Belg pas zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. Maar Godts liet zien waarom hij en niet Bergwijn of Traoré langs de linkerflank mocht denderen. Niet alles lukte, maar hij toonde zich gretig door steeds zijn tegenstander op te zoeken of te azen op een voorzet.

Even leek het erop dat Ajax ondanks het grote aantal kansen de score niet meer zou uitbreiden. Maar Akpom maakte dan toch de belangrijke 3-1, door snel te reageren op een afgeslagen schot van Taylor. Even later verzilverde de Engelse spits ook nog de 4-1 uit een strafschop. Toen Godts daarna nog een penalty miste, kregen Brobbey en Bergwijn nog wat speeltijd, terwijl Juventus-huurling Daniele Rugani op de bank bleef.

Komend weekeinde heeft Ajax vrijaf. De KNVB verplaatste het duel met Fortuna Sittard, zodat de Amsterdammers fris en fruitig het tweede duel met Jagiellonia aan kunnen vangen, volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. Zo hoeft Farioli voorlopig in elk geval niet weer een volledig omgegooide basiself uit zijn hoge hoed te toveren.