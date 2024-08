ANP Francesco Farioli

NOS Voetbal • vandaag, 20:54 Farioli sluit debuut Rugani niet uit in Polen: 'Hij gaat natuurlijk niet starten'

"We hebben geen tijd om bij de pakken neer te zitten", klonk het woensdagavond strijdvaardig uit de mond van Ajax-trainer Francesco Farioli. Of iets van die strekking. Want ook al staat de 35-jarige Italiaan bekend om een bijna obsessief oog voor detail, het Nederlandse spreekwoordenboek zal hij nog niet onder de knie hebben.

De strekking is duidelijk. Na de onverwachte, blamerende nederlaag tegen NAC Breda moeten de Amsterdammers snel de rug rechten. Donderdagavond (20.45 uur) wacht namelijk het duel met de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok, het eerste in een tweeluik om een plek in de groepsfase van de Europa League.

"Het was duidelijk dat niemand blij was en het resultaat was pijnlijk", aldus Farioli bij de persconferentie in Polen. "We hebben de wedstrijd geanalyseerd en de dingen meegenomen waarvan we denken dat ze nuttig zijn voor de wedstrijdvoorbereiding richting morgen. En aan de andere kant om de spelers klaar te krijgen. Zoals je weet is er weinig tijd om feest te vieren na een wedstrijd, maar ook weinig tijd om bij de pakken neer te zitten.

Back belangrijk

Devyne Rensch was een van de spelers die in Breda aan de kant werd gehouden door de kwistig roulerende coach. Tegen Jagiellonia zal er weer een beroep gedaan worden op hem. Als rechtsback en niet zoals vorig jaar in het centrum.

"Bij deze trainer is de positie op de back belangrijk en daar kun je het verschil in maken", bevestigt Rensch, die weet wat hij kan verwachten van de tegenstander. "We hebben veel beelden gezien. Ze zijn snel en vaardig voorin. We moeten op onze hoede zijn."

ANP Devyne Rensch achter de tafel

Centrumverdediger Daniele Rugani, die vanochtend werd gepresenteerd, is meteen meegereisd naar Bialystok, een stad in het oosten van Polen niet ver van de grens met Belarus.

"Hij gaat natuurlijk niet starten, maar misschien wel wat minuten maken", vertelt Farioli over de zevenvoudig Italiaans international. "Daniele is net aangekomen, vanmorgen stond hij voor het eerst op het veld met de groep."

"Hij is een speler die ervaring en een winnaarsmentaliteit meebrengt", vervolgde Farioli. "Hij is geen spectaculaire verdediger met veel tackles, m aar heel slim en hij kan het spel goed lezen en daarop anticiperen. In ons gesprek was hij heel gemotiveerd om hier te zijn en het team te helpen. Waar hij gaat spelen? We hebben opties achterin met hem erbij."

Geen Hlynsson en Fitz-Jim Kristian Hlynsson en Kian Fit-Jim zijn niet meegereisd naar Polen. De twee creatieve spelmakers hebben kleine klachten, vertelde Farioli. "Kian heeft een probleem aan de schouder en dat moeten we de komende dagen monitoren. Hlynsson heeft een spierblessure. Niets ernstigs, maar wel wel iets dat het onmogelijk voor hem maakte om hier nu in Polen te zijn.

Zoals verwacht mag worden heeft Farioli zich verdiept in de tegenstander. "We verwachten een vergelijkbaar duel met Panathinaikos. Ze willen met veel druk fouten bij ons veroorzaken. Ik verwacht een agressieve tegenstander. Ze spelen vanuit een duidelijke organisatie en centraal op het veld staan gevaarlijke spelers. De spits is sterk en heeft veel power, hij lijkt veel op Brian Brobbey."

Spiegelbeeld

Ook zag Farioli patronen bij de tegenstander die doen denken aan het voetbal dat zijn leermeester Roberto De Zerbi graag op de mat legt. Niet verwonderlijk, want zijn Poolse collega Adrian Siemieniec is naar eigen zeggen een 'De Zerbi-adept'.

"Dat hij De Zerbi als voorbeeld ziet, zie je ook terug in zijn elftal", had ook Farioli gezien. "Je ziet patronen terug die bij de filosofie van Roberto horen. De structuur is ook gelijkwaardig."

AFP Roberto De Zerbi (nu Olympique Marseille) is voor Ajax-coach Francesco Farioli en Jagiellonia Bialystok-trainer Adrian Siemieniec een voorbeeld.

Opvallend genoeg is Siemieniec (32) ruim zeven jaar jonger dan Ajax-keeper Remko Pasveer (40), ruim anderhalf jaar jonger dan Ajax-captain Jordan Henderson (34) en ruim drie weken jonger dan Steven Berghuis (32). En de coach is drie jaar jonger dan Farioli (35).

"Ik voel me oud, zelfs een beetje ervaren", grapte Farioli. "Ik heb dit pas één keer meegemaakt, dat ik een jongere tegenstander trof. Het is mooi en hoort bij de ontwikkeling. Er komt een nieuwe generatie trainers aan."

Jagiellonia-Ajax bij NOS De Europa League-voorrondewedstrijd tussen Jagiellonia en Ajax begint donderdagavond om 20.45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken.