ANP Daniele Rugani bij Juventus

NOS Voetbal • vandaag, 16:59 Ajax-aanwinst Rugani: ideale twaalfde man van Juventus heeft Sarri als fan

Trainer Maurizio Sarri haalde zo'n tien jaar geleden bij Empoli het beste in de nieuwe Ajax-aanwinst Daniele Rugani naar boven. Daarna maakte de verdediger bij Juventus zijn grote belofte niet waar.

Blaast Rugani zijn loopbaan onder zijn Italiaanse landgenoot Francesco Farioli bij Ajax nieuw leven in?

Veelbelovende start bij Empoli

Al op zesjarige leeftijd sloot Rugani zich aan bij de jeugdopleiding van profclub Empoli, waar hij na twaalf jaar werd opgepikt door Juventus, zijn favoriete club.

Een jaar later verhuurde Juve hem aan Empoli, toen uitkomend in de Serie B. De match met coach Sarri bleek uitstekend. Sarri liet de toen 19-jarige Rugani in augustus 2013 debuteren en gaf hem de rest van het seizoen een basisplaats.

ANP September 2014: Daniele Rugani bij Empoli

Met de jonge Rugani centraal achterin promoveerde Empoli dat jaar als nummer twee naar de Serie A. De verdediger werd gekozen tot speler van het jaar op het tweede Italiaanse niveau.

Een seizoen later bleef Rugani een vaste kracht bij het Empoli van Sarri. Zonder ook maar één kaart te incasseren hield hij zich als talent staande op het hoogste niveau. Een eerste selectie voor Italië was de beloning.

Zijn elegante stijl van verdedigen leverde hem een vergelijking op met wijlen Gaetano Scirea, clublegende van Juventus en wereldkampioen met Italië in 1982.

'Ik gebruik mijn hersenen, niet mijn instinct'

"Ik ben rationeler dan anderen", verklaarde Rugani zijn stijl. "Ik gebruik mijn hersenen in plaats van mijn instinct, in een poging een situatie te lezen."

Wie is de beste jonge speler van Italië, werd aan Sarri gevraagd. "Voor mij is dat Rugani", antwoordde de coach. "Hij wordt in de toekomst een erg belangrijke speler voor het Italiaanse voetbal. Ik denk dat meer Italiaanse clubs de moed moeten hebben om jonge spelers als hij te laten spelen."

Sarri bestempelde Rugani bij Empoli bovendien als modelprof. Gedisciplineerd op en buiten het veld, leergierig en altijd bezig zichzelf te verbeteren. Als eerste op de club, als laatste weer weg. Dat klinkt als een jongen naar Farioli's hart.

Met een vijftiende plaats handhaafde Empoli zich keurig op het hoogste niveau. Voor Sarri waren die jaren bij Empoli de opstap naar de top, met Napoli als zijn volgende club.

Terug naar Juventus, met Bonucci, Chiellini en Barzagli voor zich

Sarri had Rugani graag meegenomen, maar Juventus wilde hem niet verkopen. De Oude Dame haalde het talent terug naar Turijn. Na twee volledige seizoenen bij Empoli wilde de verdediger zichzelf ook graag laten zien bij de kampioen van Italië.

AFP Maurizio Sarri als coach van Juventus in 2019

Met Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli als concurrenten voor de posities centraal achterin was duidelijk dat Rugani niet direct was teruggehaald voor de basis, maar om te leren van de besten op zijn positie. Coach Massimiliano Allegri liet hem dat seizoen in 11 Serie A-wedstijden starten en in zes invallen.

Probleem voor Rugani was dat Bonucci en Chiellini het lang volhielden en de speeltijd van Rugani de daaropvolgende jaren niet significant steeg.

'De coach zegt dat ik agressiever moet verdedigen'

Rugani moet het als verdediger vooral hebben van zijn inzicht en is een sterke kopper, maar volgens Allegri mankeert er wat aan zijn spel. "De coach zegt dat ik agressiever moet verdedigen", zei Rugani.

Sarri bleef fan en deed in 2018 als coach van Chelsea een mislukte poging tot een hereniging in Londen. De verdediger bleef een 'bianconero' en startte in beide kwartfinaleduels van Juventus in de Champions League met Ajax in 2019.

Zelfs de komst van Sarri als coach van Juventus bleek voor Rugani geen ommekeer. Met Matthijs de Ligt had hij er een concurrent bij en ging zijn speeltijd zelfs omlaag.

ANP 9 april: Daniele Rugani (Juventus) staat de pers te woord in aanloop naar de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Ajax

Zo bleef een doorbraak bij Juventus uit en in het seizoen 2020/2021 werd hij verhuurd aan het Franse Rennes en Cagliari.

Ideale twaalfde man, ideale back-up bij Juventus

Bij zijn terugkeer in Turijn bleef Rugani's rol onveranderd. Hij bleef de twaalfde man, de ideale back-up, ondanks het latere vertrek van Bonucci, Chiellini en De Ligt.

Gleison Bremer, Federico Gatti en Danilo werden afgelopen seizoen hoger aangeslagen. Toch zag Juve een toekomst in Rugani. In mei van dit jaar maakte de club bekend het contract van Rugani te hebben verlengd tot medio 2026.

"Hij is een garantie voor betrouwbaarheid achterin", was de uitleg. Nu laat Juventus de zevenvoudig Italiaans international op huurbasis vertrekken naar Ajax, maar zonder optie tot koop.

Voor een rol op het tweede plan komt Rugani vermoedelijk niet naar Amsterdam, die rol heeft hij bij Juventus al lang genoeg vervuld. Aan Rugani de taak om met regelmaat zijn betrouwbaarheid te tonen bij Ajax.