Ajax treft verrassende Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok: 'Maar het is geen topteam'

Laten we beginnen bij de naam van de Poolse voetbalclub. Jagiellonia Bialystok. Ja, hoe spreek je dat nou uit?

Fonetisch wordt het: Ja-Gje-Loonja Bjawi-Stok, aldus Arek Radomski, de Poolse oud-voetballer die onder meer bij sc Heerenveen en NEC speelde.

Maar in Polen zien ze ook heus dat dat alsnog een hele mond vol is, en dus korten supporters de naam graag liefkozend af tot Jaga.

Ajax is vanavond op bezoek in Bialystok - Pools voor Witte Helling - een stad met bijna 300.000 inwoners in het noordoosten van Polen, tegen de grens van Belarus. Om 20.45 uur spelen de Amsterdammers tegen Jagiellonia. Inzet is een plek in de hoofdfase van de Europa League.

Verrassende kampioen

Voor het eerst in de 104-jarige historie kroonde Jagiellonia zich afgelopen seizoen tot landskampioen. De club eindigde met evenveel punten als de nummer twee in de Poolse Ekstraklasa, maar trok aan het langste eind op onderling resultaat.

Nee, niemand had verwacht dat Jaga kampioen zou worden, zegt Radomski. De club eindigde een seizoen eerder nog vlak boven de degradatiestreep.

Toch was de titel welverdiend. De club maakte veruit de meeste doelpunten in de competitie, en probeerde te domineren met attractief voetbal.

Al valt aanvallend voetbal in Polen al snel op, zeker als de topclubs Lech Poznan en Legia Warschau het af laten weten. "Iedereen speelt ontzettend verdedigend. De Poolse competitie is zo matig."

Radomski kijkt af en toe nog graag een pot van Lech Poznan, de club waar het voor hem allemaal begon, voor hij op 16-jarige leeftijd naar BV Veendam vertrok. "Maar andere wedstrijden... Dan denk ik na tien minuten: nou, het is wel weer genoeg zo. Klaar." Hij lacht. "Ja, echt serieus."

De oud-middenvelder speelde meer dan 250 wedstrijden in de eredivisie, maar woont inmiddels alweer zo'n dertien jaar in Krakau, waar hij bij Cracovia zijn voetbalcarrière afsloot.

'Pools voetbal is politiek'

Nu probeert de 47-jarige Radomski als trainer aan de bak te komen, maar zo eenvoudig is dat nog niet in Polen, zegt de 30-voudig Pools international. Daarom hoopt hij nu op een baan in Nederland, als assistent misschien.

"In Polen zijn trainers die niet hebben gevoetbald populair." En nou niet bepaald omdat de laptoptrainers zo in schwung zijn, zegt hij. "Nee, voetbal is hier erg politiek. Vriendjespolitiek. Voorzitters nemen mensen aan die ze goed kennen, zonder enige ervaring. Ja, dat is zeker gek. Maar dat is Polen, het is een rare wereld."

Zo kan de zeer jonge trainer van Bialystok ook niet bogen op een carrière als profvoetballer. Adrian Siemieniec is 32 jaar en trainde aanvankelijk de beloften van Jagiellonia. De club schoof hem in 2023 door naar het eerste, wat hem de jongste trainer ooit in de Poolse competitie maakte.

Ternauwernood voorkwam Siemieniec degradatie. En een jaar later volgde dus al de titel. "De trainer was totaal onbekend, maar goed, hij heeft het zeker goed gedaan", geeft Radomski toe.

Zo belandde Jagiellonia, ooit opgericht door Poolse militairen onder de naam KSBZ 42 PP, deze zomer plots in de Champions League. In de voorronde welteverstaan.

Vreven schat Jagiellonia hoog in

Dat avontuur verliep aanvankelijk nog erg goed, door met 7-1 van FK Panevezys te winnen. Die Litouwse club staat sinds deze zomer onder leiding van Stijn Vreven, ooit rechtsback van FC Utrecht en trainer van onder andere NAC Breda.

Dat Jagiellonia een ronde later kansloos verloor van het Noorse Bodø/Glimt (5-1) heeft Vreven (51) verbaasd. "Ik schat Jagiellonia zeer hoog in. Ik heb toch het een en ander meegemaakt als speler en trainer, maar ze lieten een hele goede indruk achter. Vooral aan de bal. Misschien was het iets té veel voetbal tegen die Noren?"

Vreven: "Ze bouwen goed op, geen lange ballen, met verdedigers die het middenveld in dribbelen. Op het middenveld loopt een Portugese speler, Nené. Dat is echt een Ajax-speler, met veel controle. En ze hebben een heel goeie Afrikaanse spits (Afimico Pululu, red.) die niet van de bal te krijgen is."

Valt er dan nog een zwakke plek te bespeuren? "Ze krijgen aardig wat goals tegen, blijkt, dus dat zit verdedigend nog niet heel goed in elkaar. Ajax moet ze daar voldoende pijn kunnen doen. Maar volgens mij maakt op dit moment iedereen óók wel kans tegen Ajax. Het gaat geen appeltje eitje worden, dat zeker niet."

Radomski: "Ik denk dat het 3-0 wordt voor Ajax. Jagiellonia is geen topteam. Maar dan moet Ajax niet gaan inzakken en afwachten. Gewoon aanvallen, domineren, dan winnen ze die wedstrijd makkelijk, hoor."

Jagiellonia-Ajax bij NOS De Europa League-voorrondewedstrijd tussen Jagiellonia en Ajax begint vanavond om 20.45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via flitsen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken.