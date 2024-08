Bijna geen balletjes meer bij nieuwe CL-loting: 'Er waren er minstens 1.000 nodig geweest'

Europa League en Conference League

In de Europa League wordt hetzelfde principe gevolgd. In de Conference League worden de teams verdeeld in zes potten. Die potten worden in duo's gekoppeld zodat alle teams weer evenveel uit- en thuiswedstrijden spelen. Verder is de loting ook daar hetzelfde.

Vanaf de knock-out fase is de loting al een stuk meer vastgelegd. Daar heeft de UEFA een schema voor gemaakt die gebaseerd is op je plek in de ranglijst. Dat betekent echter niet dat de kans groot is dat we ieder jaar hetzelfde toernooi te zien krijgen. Omdat elke club in dezelfde ranglijst komt, is dat onwaarschijnlijk.