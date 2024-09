NOS Voetbal • vandaag, 16:35 Feyenoord is 'nog zoekende' voor eerste grote uitdaging in Champions League

1:46 Hulp van boven? Feyenoord-coach Priske rekent vooral op steun van De Kuip

Met Bayer Leverkusen treft Feyenoord morgen om 18.45 uur in de Kuip een tegenstander van formaat in de eerste speelronde van de Champions League. Daar zijn trainer Brian Priske en aanvoerder Quinten Timber het snel over eens.

Timber noemt de kampioen van Duitsland "een van de beste ploegen van Europa, een mooie uitdaging." Priske rekent op de supporters in De Kuip voor "een magische avond", maar pleit ook voor realiteitszin.

De tegenvallende resultaten in de eredivisie zitten in zijn hoofd. De Deen snapt dat daar (kritische) vragen over zijn en beseft dat het met zijn ploeg nog niet wil vlotten.

"Veel van onze spelers presteerden tegen Groningen niet op het niveau dat wij van elkaar verwachten", wijst Priske naar afgelopen weekend, toen de Rotterdammers voor de derde keer in vier duels gelijkspeelden. "Ik ben dankbaar voor de druk die bij Feyenoord hoort, maar het is mijn taak om de verwachtingen realistisch te houden."

Feyenoord-Bayer Leverkusen bij de NOS Het eerste optreden van Feyenoord in de vernieuwde Champions League is vanavond vanaf 18.45 uur live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app, maar ook op NPO Radio 1 in het programma Langs De Lijn En Omstreken.

Wat is er realistisch voor Feyenoord op het hoogste clubniveau van het Europese voetbal, ook nog eens tegen de vorig jaar ongeslagen kampioen van Duitsland?

'Nog zoekende'

"Het is altijd de vraag of we er klaar voor zijn, dat gaan we morgen zien", zegt middenvelder Timber. "Bij momenten zijn we nog zoekende, wat logisch is omdat we veel nieuwe spelers hebben. Maar we zijn elke dag bezig om ons klaar te stomen voor het hoogste niveau, en dat is de Champions League. dat is het mooiste wat er is."

Timber heeft er zin in. Hij wil zich, net als bij recente interlands van Oranje, meten met de beste spelers van Europa. Maar als nieuwe aanvoerder van de ploeg is hij ook veel bezig met het team, met de spelers om hem een en in het bijzonder met de nieuwelingen.

"Ik voel veel verantwoordelijkheid naar andere spelers. Ik weet hoe het is, want ik heb zelf ook tijd nodig gehad. Daar wil ik nieuwe spelers in helpen."

1:27 Feyenoord 'nog zoekende', toch wil Timber zich in Europa meten met de besten

Wat Timber vooral nog mist, en wat de ploeg punten kost, zit volgens Timber in het mentale. "Er is een reden waarom het niet lukt. Ik had het afgelopen zaterdag ook over een bepaalde urgentie. De wil om echt geen doelpunt meer tegen te krijgen. Morgen moeten we die honger en agressie ook hebben."

Hwang In-beom

Priske doet nog geen uitlatingen doet over het mogelijk inzetten van Hwang In-beom, de Koraanse aanwinst die sinds deze week speelgerechtigd is voor Feyenoord. Wel over de fans, De Kuip, en de magie waarop hij hoopt bij zijn eerste Europese avond als trainer in Rotterdam.

"Ik kijk heel erg uit naar naar deze magische avonden. Europese avonden in De Kuip. Het is al een paar weken geleden dat we een thuiswedstrijd speelden. Ik denk dat we er allemaal naar uitkijken om thuis te komen. De fans zullen de spelers 'pushen' tot de laatste minuut."