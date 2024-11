ANP Gernot Trauner en David Hancko balen als een stekker

NOS Voetbal • vandaag, 00:05 • Aangepast vandaag, 00:22 Feyenoorders spreken van 'offday', Priske neemt Wellenreuther in bescherming

"Een offday", concludeerde Feyenoorder David Hancko na het verlies in de Champions League thuis tegen Red Bull Salzburg. Na twee overwinningen op rij ging het vierde duel van de Rotterdammers toch wel verrassend met 1-3 verloren.

Bij winst was Feyenoord op negen punten gekomen en vrijwel zeker geweest van plaatsing voor de knock-outfase. Aanvoerder Hancko: "Vandaag hadden we een grote stap kunnen zetten, maar we hebben nog alles in eigen hand. We moeten omhoog blijven kijken."

'Waardeloze avond'

Hancko had geen idee wat de reden voor het verlies is. "We hadden een offday. De laatste dertig meter richting de goal waren we niks. We konden weinig kansen creëren. De opbouw was langzaam en dan wordt het moeilijk tegen iedereen."

Bart Nieuwkoop, de rechtsback die als rechtsbuiten speelde in balbezit, noemde het "een waardeloze avond". "We waren niet vast genoeg aan de bal, we hebben niet het niveau gehaald dat we kunnen halen."

Trainer Brian Priske baalde na afloop dat zijn ploeg te veel fouten maakt, dat maakt het volgens hem lastig om wedstrijden te winnen.

Toch houdt hij vertrouwen in bijvoorbeeld Timon Wellenreuther, de doelman die er bij de 0-1 niet goed uitzag en die hij vorige week had gepasseerd ten faveure van geblesseerd geraakte Justin Bijlow. "Ik weet niet wanneer hij uit de negatieve spiraal komt, maar ik heb alle vertrouwen in hem en in de andere keepers."

'Eigen schuld'

Ook de energie leek niet voldoende aanwezig bij Feyenoord. Zeker voor rust. "We moeten hiervan leren, dat we duels verliezen, de tweede bal verliezen, in ons eigen stadion." En dat kan niet, vindt Hancko.

"Het is onze eigen schuld. We creëerden niet veel. Zij speelden goed en maakten het ons moeilijk. Het was verdiend, maar ik denk dat als wij beter hadden gespeeld dat we gewonnen hadden."

Het moment van de tegengoal was vooral onprettig. "Geen lekker moment om dan 0-1 achter te komen", zegt Nieuwkoop. "Als je met 0-0 de rust in gaat, krijg je een andere tweede helft."

1:53 Priske over blunderende Wellenreuther: 'Blijft een goede keeper'

Maar, wist ook Hancko: "Tegen AZ (3-2 winst, red.) kwamen we ook terug. Met die gedachte gingen we de tweede helft in."

'Een gemiste kans'

Nieuwkoop vindt dat Feyenoord geknokt en gebikkeld heeft. "Het geloof is er zeker. Ook als we met tien man komen te staan. Het geloof is er wel, we geven alles wat we hebben. Als we effectiever zijn en meer klinisch verdedigen, dan heb je een andere avond."

"Het voelt zeker als een gemiste kans. Als we het niveau halen dat we kunnen halen, had er een goed resultaat in gezeten", besluit Nieuwkoop. "Een gemiste kans."

Sla de carrousel over NOS

NOS