Overtuigend Feyenoord stunt bij Benfica met tweede Champions League-zege

Feyenoord heeft na de uitzege op Girona opnieuw een knappe overwinning op vreemde bodem geboekt in de Champions League. De Rotterdammers, die vooral een sterke eerste helft afleverden, wonnen met 3-1 bij Benfica, de ploeg van de oud-Feyenoorders Orkun Kökcü en Fredrik Aursnes.

De goals in Lissabon voor Feyenoord, dat het prestigieuze clubtoernooi begon met een 4-0 thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen, kwamen op naam van Ayase Uedo en Antoni Milambo, die twee keer scoorde. Er werden ook nog twee doelpunten afgekeurd.

Feyenoord bezet na drie duels de zestiende plaats in de stand van de Champions League. De eerste 24 plaatsen zich uiteindelijk voor de volgende ronde. Feyenoord wacht nog groepswedstrijden tegen Red Bull Salzburg, Manchester City, Sparta Praag, Bayern München en Lille OSC.

Feyenoord hoopte de flow van de voorbije periode, met zeges op Girona (2-3), FC Twente (2-1) en Go Ahead Eagles (1-5) vast te houden, maar wist ook dat Benfica onder de nieuwe trainer Bruna Lage, die eind augustus de weggestuurde Roger Schmidt opvolgde, een mooie reeks overwinningen kon overleggen.

Oorwassing

Bovendien waren de Rotterdammers de 5-0 oorwassing van eind juli in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog niet vergeten. Na twintig minuten had Justin Bijlow toen al vier keer moeten vissen. Er was de brigade van coach Brian Priske veel aan gelegen om die smet uit te wissen.

Een eerste aanzet daartoe was er al na twaalf minuten, toen Igor Paixão de zestien in werd gestuurd door Quinten Timber en de bal perfect teruglegde op Ayase Ueda. De Japanner, die tegen Girona nog een penalty miste, bleef koel: 0-1.

Benfica, dat nog maar bitter weinig had laten zien, kwam kort daarop bijna weer op gelijke hoogte, maar Alexander Bah zag na een hoekschop zijn kopbal hard via de binnenkant van de paal het veld weer in stuiteren.

Feyenoord bleek niet van slag en dacht halverwege de eerste helft zelfs op 0-2 te komen via Ueda, die na goed doorzetten van Dávid Hancko de bal voor het intikken had. Bij de hoekschop die eraan vooraf was gegaan had Jordan Lotomba zich echter vergrepen aan Nicolás Otamendi en dus werd de goal afgekeurd.

Door de benen

De 0-2 kwam er alsnog. Timber vond Antoni Milambo, die Otamendi poortte en vervolgens de Oekraïense doelman Anatoliy Trubin - ook weer door de benen - met een hard schot versloeg. Ibrahim Osman ging even later tevergeefs voor eigen succes, waar Ueda aanspelen een betere optie leek. Geen derde goal voor Feyenoord.

Hoe dan ook, Feyenoord had het goed voor elkaar. Het hield Benfica ver van de eigen zestien meter en stuurde in balbezit de Portugese ploeg regelmatig van het kastje naar de muur.

ANP Antoni Milambo haalt uit voor de 0-2

Centraal achterin hadden Gernot Trauner en Hancko geen kind aan Vangelis Pavlidis. De Griek, die vorig seizoen in dienst van AZ 29 doelpunten maakte en samen met PSV'er Luuk de Jong topscorer van de eredivisie werd, scoorde nog wel, maar onrechtmatig. Even daarvoor had Kerem Aktürkoglu de bal in buitenspelpositie ontvangen.

Fractie buitenspel

En dus ging Feyenoord na een voortreffelijk eerste bedrijf met een prachtige voorsprong de rust in. Na de pauze veranderde er aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. Feyenoord bleef zonder problemen overeind en kwam er herhaaldelijk gevaarlijk uit.

Milambo verzuimde bij zo'n uitval de mee gesnelde Osman aan te spelen, maar na een klein uur lag de bal toch opnieuw in het Benfica-doel. Hancko tikte een vrije trap van Paixão tegen de paal, waarna Trauner geen moeite had met de intikker. De Oostenrijker had echter op het moment van Hancko's inzet een fractie buitenspel gestaan.

ANP Antoni Milambo

Benfica putte wellicht moed uit die meevaller en ging weer op zoek naar de aansluitingstreffer. Die kwam er in de 66ste minuut toen Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther een schot van Jan-Niklas Beste in de voeten van Kerem Aktürkoglu schoof. De Turk, die bij de zeges op Rode Ster (2-1) en Atlético Madrid (4-0) ook had gescoord, benutte de rebound.

Tandvlees

Feyenoord kwam vanaf dat moment in de verdrukking. Wellenreuther hield de Rotterdammers op de been bij een kopbal van Zeki Amdouni en een schot van dichtbij van Aktürkoglu. Timber en de andermaal sterk spelende Hwang In-beom probeerde het aan de andere kant van het veld tevergeefs met afstandsschoten.

Het duel ontaardde in een slijtageslag, waarbij vooral aan de kant van Feyenoord enkele slachtoffers vielen en spelers voortijdig gewisseld moesten worden. Het laatste fluitsignaal werd op het tandvlees bereikt, maar niet voordat Milambo in de extra tijd de 1-3 op het scorebord had geschoten.