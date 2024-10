NOS Voetbal • vandaag, 22:53 Sterk Feyenoord blaast Go Ahead Eagles omver in Adelaarshorst: 1-5

Feyenoord is ijzersterk uit de interlandpauze gekomen. De Rotterdammers wonnen de op papier lastige uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles in Deventer vol overtuiging: 1-5.

Door de overwinning, de derde op rij na de 2-3 bij Girona en de 2-1 tegen FC Twente, nam Feyenoord de derde plaats in de eredivisie over van AZ. Bovendien nam Feyenoord drie punten afstand van de Eagles.

Vooral rechtsbuiten Ibrahim Osman had het op zijn heupen in de Adelaarshorst. De Ghanees was een ware plaag voor de defensie van Go Ahead en brak de wedstrijd na een kwartier open.

Osman bekroonde een knappe actie met een poeier in het dak van het doel. Met een onderschepping stond de buitenspeler ook aan de basis van de tweede goal. Antoni Milambo scoorde na een dribbel en een beheerst schot van de rand van het strafschopgebied.

Ook Quinten Timber was op dreef, vijf dagen na zijn zwakke optreden bij Oranje tegen Duitsland. De Feyenoord-aanvoerder heerste op het middenveld en schoot na een balverovering vlak voor rust met links raak van buiten het strafschopgebied: 0-3.

Flitsende aanval

De mooiste goal van de avond viel in de tweede helft. Het was een flitsende aanval die begon op de helft van Feyenoord en eindigde in het doel van Go Ahead. Osman zette voor, Milambo maakte een overstapje en Ayase Ueda scoorde.

Pro Shots Ibrahim Osman haalt uit

Ook invaller Julián Carranza voegde nog een doelpunt toe. De Argentijn, afgelopen zomer overgekomen van Philadelphia Union. scoorde op aangeven van Hwang In-beom. Aanvankelijk werd de goal afgekeurd vanwege buitenspel, maar dat was niet het geval.

Had Go Ahead dan helemaal niets in te brengen? Niet helemaal. In de 81ste minuut maakte invaller Oliver Edvardsen met een fraai wippertje over Timon Wellenreuther de eretreffer en had het publiek in Deventer toch iets om over te juichen.

Voor Feyenoord wacht woensdag een nieuwe test, uit tegen Benfica in de Champions League.