NOS Voetbal • vandaag, 16:28 Feyenoord wint in de De Kuip van Twente, dat na een sterk begin wegzakt

Feyenoord heeft zijn derde competitiezege van het seizoen geboekt. De met hun vorm tobbende Rotterdammers, die onder de nieuwe trainer Brian Priske nog niet echt zijn losgekomen, wonnen in eigen huis de topper tegen FC Twente met 2-1 door effectiever met de schaarse kansen om te gaan.

Dankzij de overwinning klimt Feyenoord naar de vijfde plaats, net achter Twente dat één punt meer heeft verzameld, maar ook één duel meer gespeeld heeft.

Beide ploegen begonnen met een goed gemoed aan het treffen in De Kuip. Feyenoord, de nummer twee van vorig seizoen, had immers in de Champions League een uitzege geboekt op Girona en ook de Tukkers, de nummer drie van voor de zomer, konden met een 1-1 gelijkspel tevreden terugkijken op het Europa League-duel in Enschede met Fenerbahçe.

Geen Van Wolfswinkel

Priske huldigde het principe van 'never change a winning team', maar collega Joseph Oosting had wel moeten wisselen. Ricky van Wolfswinkel ontbrak in de wedstrijdselectie en werd vervangen door Daan Rots. Bijna al meteen met verve, want hij dwong koppend na een minuut Timon Wellenreuther tot een redding.

De toon was echter gezet: Twente leek geen last te hebben van 'Kuip-angst' en pakte brutaal de regie. Feyenoord moest naar achteren en kwam er slechts sporadisch uit. Een mistrap van Twente-doelman Lars Unnerstall zorgde nog voor de grootste opwinding bij het thuispubliek, maar Igor Paixão wist niet te profiteren.

Twente combineerde soepel en vond makkelijk de vrije man. Zoals Sam Lammers halverwege de eerste helft Rots, die vrij voor Wellenreuther opdook. De doelman koos de verkeerde hoek, maar Rots schoof de balk naast. Dat kwam de gasten duur te staan. Na eindelijk een vloeiende Rotterdamse aanval vond Hugo Bueno het hoofd van Ayase Ueda: 1-0.

Nieuwe flater

Twente raakte prompt het initiatief kwijt en ging zelfs met een grotere achterstand de rust in na een nieuwe flater van Unnerstall. Die leverde de bal pardoes in bij Ibrahim Osman, waarna Hwang In-beom met een harde schuiver de Duitse doelman passeerde: 2-0.

Het is dat Ueda te wild omsprong met nog een laatste kans voor de pauze, anders was Twente wel heel ver verwijderd geweest van een goed resultaat in Rotterdam, waar het in de competitie de afgelopen negen seizoenen maar één keer had weten te winnen en twee keer een punt uit het vuur had weten te spelen.

Pro Shots Ayase Ueda heeft Feyenoord naar 1-0 gekopt

Het had er alle schijn van dat de Enschedeërs zich nog niet bij de gang van zaken wensten neer te leggen, gezien de inzet van Lammers kort na rust waarmee Wellenreuther de nodige moeite had. Maar van het sterke spel van het eerste halfuur was geen sprake meer bij Twente, dat wellicht de benen van afgelopen donderdag nog voelde.

Rommelig

Feyenoord op zijn beurt verscheen in het rommelige tweede bedrijf vol kleine overtredingen amper meer in de buurt van het vijandelijke doel en kwam met de schrik vrij toen Sem Steijn, met zes doelpunten topscorer van de eredivisie, kon uithalen. Wellenreuther stond paraat.

Die had echter het nakijken toen Steijn een voorzet van Bas Kuipers pardoes de winkelhoek injoeg: 2-1. Het leek precies het zetje te zijn dat Twente nodig had om weer tot leven te komen. Tot een echt slotoffensief kwam het echter niet meer.