ANP

NOS Voetbal • vandaag, 22:55 Twente dicht bij tweede Europa League-stunt, maar Tadic helpt Fenerbahçe aan punt

FC Twente heeft ook zijn tweede Europa League-wedstrijd van het seizoen gelijkgespeeld. Na de stunt op Old Trafford tegen Manchester United werd het ook tegen Fenerbahçe 1-1.

Twente startte uitstekend tegen het Fenerbahçe van José Mourinho. Binnen een mum van tijd creëerde Twente al een grote kans. Na een vloeiende aanval door de as van het veld kon Michel Vlap uithalen, maar zijn schot ging recht op de keeper.

Fenerbahçe, met oud-Twentespelers Dusan Tadic en Jayden Oosterwolde in de basis, kwam na de matige start wat meer in de wedstrijd. Als controleur op het middenveld stond Sofyan Amrabat, door Fenerbahçe gehuurd van Fiorentina.

In korte tijd kwam 'Fener' tot twee goede kansen op. Een poging van Youssef En-Nesyri werd gekeerd door Lars Unnerstall, een schot van Oosterwolde kwam op de lat.

Twente richtte zich weer op en kwam in de 28ste minuut op voorsprong. De sterk spelende Sem Steijn bediende Youri Regeer met een mooi boogballetje. Regeer gaf op zijn beurt voor op Vlap en die kopte via de grond - en met wat mazzel - binnen.

Kansen Twente, goal Tadic

Fenerbahçe poogde na rust de druk wat op te voeren, maar de Turken waren slordig en Twente bleef er bovenop zitten.

In de omschakeling kreeg vooral linksbuiten Mitchell van Bergen kansen op de 2-0. Hij was zijn tegenstanders te snel af, maar niet rustig genoeg in de afronding. Ook Lammers hielp een aardige kans om zeep.

Voor Fenerbahçe was het bij de eerste mogelijkheid wél raak. Amrabat zag een opening die verder niemand had gezien en zette Tadic alleen voor de keeper. De Serviër wipte de bal kunstig over Unnerstall heen.

Dat was een dreun voor Twente en het publiek in de Grolsch Veste, dat zich al verlekkerde bij het idee van een tweede Europa League-stunt op rij. Het lawaai kwam plots vooral uit de kelen van de 1500 Turkse fans in het uitvak.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Lammers probeerde een strakke voorzet vanaf rechts met een schot van achter zijn standbeen binnen te werken, maar dat lukte net niet.

De volgende Europa League-wedstrijd van Twente is weer tegen een tegenstander van formaat: Lazio.