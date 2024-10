NOS Voetbal • vandaag, 15:36 Twente-coach kijkt uit naar duel met Mourinho: 'Respect voor wat hij doet'

1:42 Twente wil tegen Fenerbahçe 'zelfde intensiteit' brengen als op Old Trafford

FC Twente is niet kansloos. Die overtuiging heeft trainer Joseph Oosting in aanloop naar het Europa League-treffen morgen om 21.00 uur met het Fenerbahçe van coach José Mourinho.

De Tukkers troffen de Turkse topclub ruim een jaar geleden ook al, toen in een tweeluik in de kwalificatie voor de Conference League. Twente verloor twee keer en was al voor het toernooi goed en wel was begonnen uitgeschakeld.

"Wij zijn, denk ik, verder dan vorig jaar", zegt Oosting, om er meteen aan toe te voegen dat ook de tegenstander waarschijnlijk beter is geworden. "Het is niet voor niets dat we elkaar vorig jaar troffen in het kader van de Conference League en nu in de Europa League."

Ook Twente-middenvelder Youri Regeer, die vorig jaar een rode kaart kreeg tegen de Turken, is vol vertrouwen. Hij denkt dat zijn team vorig jaar al dichter bij een goed resultaat had kunnen komen. "Tot de rode kaart hebben we het toen niet slecht gedaan."

Regeer werd in de uitwedstrijd al voor de rust van het veld gestuurd. Het stond toen 1-1. In de tweede helft werd Twente omver geblazen en zo kon het gebeuren dat de Tukkers met een 5-1 nederlaag huiswaarts keerden. De return in Enschede, 0-1, was daardoor zo goed als een formaliteit.

ProShots De rode kaart voor Youri Regeer vorig jaar tegen Fenerbahce

Het vertrouwen dat door Twente werd getankt op Old Trafford, waar Manchester United in de vorige speelronde knap op 1-1 werd gehouden, en de aantrekkende resultaten van de laatste weken in de eredivisie maken dat Oosting uitkijkt naar de eerste Europese pot voor eigen publiek.

"In ons eigen stadion hebben we tegen elke tegenstander kans. Ik genoot van de sfeer in Manchester. Ik voelde een mooie connectie met het publiek. Afgelopen zondag was dat minder, maar toen waren wij ook minder goed."

Respect voor Mourinho

Behalve dat beide ploegen verder zijn, is er nog een grote verandering. The Special One, trainer José Mourinho, streek neer in Instanbul. Twente-trainer Oosting heeft geen ontzag, maar wel respect voor de Portugees. "Ik vind het mooi. Hij is echt één met zijn jongens en zijn elftal en hij speelt zoals hij denkt dat goed is voor de ploeg."

En dat Mourinho dan vaak niet voor aanvallend voetbal kiest, deert Oosting niet. "Tuurlijk is attractief voetbal mooier. Maar ik heb respect voor wat hij doet en kan van alle soorten voetbal wat leren."

Waar Oosting bewondering heeft voor Mourinho, vindt Regeer het vooral mooi om te spelen tegen alle grote namen bij de Turkse topclub. Bij Fener staan Dusan Tadic, Youssef En Nesyri, Sebastian Szymanski en Edin Dzeko onder contract. "Tegen grote namen spelen is altijd mooi. Maar dat zijn ook mensen, hè? Geen robots."

