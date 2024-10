AFP José Mourinho

NOS Voetbal • vandaag, 21:02 Mourinho is 'nog net zo ambitieus' en voorbereid op 'pragmatisch' Twente

"Ik heb nog hetzelfde vuur en dezelfde ambitie. Ik doe nog steeds emotionele dingen, krijg nog dezelfde gele kaarten. Alleen mijn uiterlijk is wat veranderd." Bij die laatste woorden strijkt José Mourinho door zijn grijze haren. Zijn streken is hij allerminst verloren, wil de trainer van Fenerbahçe in Enschede nog maar eens duidelijk maken.

De 61-jarige Portugese succescoach praat een dag voor de wedstrijd in de Europa League tegen FC Twente (21.00 uur) kalm en gedecideerd. In de Grolsch Veste zit een gentleman achter de microfoon. Het is de andere kant van de coach die zich zondag nog liet gaan tijdens een competitieduel en demonstratief zijn laptop voor een camera plaatste.

Twente pragmatisch

Na die wedstrijd ging het vizier op FC Twente. "Niet op hoge intensiteit, daar was geen tijd voor. Maar tactisch weten we precies wat we willen doen", aldus Mourinho. Wat hij in korte tijd over Twente heeft geleerd?

"Hun grootste kracht is dat ze een echt team zijn. Je kunt het werk dat er achter ligt aflezen aan het spel. Ze weten hoe goed te verdedigen. Als ieder Nederlands team genieten ze van balbezit. Ze hebben Nederlandse kwaliteiten, maar zijn pragmatisch. Ze weten ook hoe met een laag blok te spelen, compact, wachten op de kans voor een tegenaanval. Dat pragmatisme maakt ze een heel goed team."

1:21 Mourinho in Enschede: 'Geen verschil tussen kampioen worden in Spanje of Turkije'

En de zwakke plekken van het door Joseph Oosting gecoachte Twente? "Die kant wil ik niet op." Mourinho laat zich liever niet teveel in de kaarten kijken.

Twintig jaar geleden

Hij weet als geen ander hoe de spelletjes gespeeld worden in het Europese voetbal. Deze zomer was het twintig jaar geleden dat hij met FC Porto de Champions League won. Wie denkt dat de succescoach op zijn retour of inmiddels minder hongerig is, heeft het mis.

"Dat mag dan twintig jaar geleden zijn, het is twee jaar sinds ik de Conference League won met Roma, ruim een jaar geleden verloor ik de Europa League-finale. Dus het is niet dat de ambitie er twintig jaar geleden was en nu niet meer. Fenerbahçe is het tegenovergestelde van 'geen ambitie'. Wij willen prijzen winnen."

Voor Mourinho telt elke prijs. Dat hij de eerste trainer is die de Champions League, Europa League en Conference League heeft gewonnen, staat niet voor niets op zijn bovenarm vereeuwigd.

Sla de carrousel over NOS Programma Europa League

NOS Programma Europa League

nos Stand Europa League

nos Europa League

Op weg naar een mogelijke volgende Europese trofee treft Mourinho met Fenerbahçe dit seizoen twee Nederlandse ploegen: morgenavond FC Twente en op 7 november AZ.

'Niet makkelijk tegen Nederlandse clubs'

De balans van door Mourinho gecoachte ploegen tegen Nederlandse clubs is met tien overwinningen in dertien duels afgetekend in het voordeel van de Portugees. Alleen van Feyenoord verloor hij, een keer met Manchester United en anderhalf jaar geleden met Roma.

"Ik heb vier keer met Real Madrid tegen Ajax gespeeld, dan wordt verwacht dat je wint. Misschien was een van die wedstrijden makkelijk. En de finale met Manchester United tegen Ajax, die ook. Verder zijn het nooit makkelijke wedstrijden", aldus de oud-coach van onder meer Chelsea, Internazionale en Real Madrid.

Dan veert Mourinho op, bedankt de aanwezigen en jogt de zaal uit. Vervolgens spreekt Jayden Oosterwolde over de zojuist vertrokken man. "Natuurlijk is het een eer om door zo'n trainer gecoacht te mogen worden. Hij brengt een soort aura met zich mee. Natuurlijk ook met de successen die hij heeft gehad, als hij iets zegt, wordt het wel serieus genomen. Hij geeft ons een andere blik op het voetbal."

2:00 Oosterwolde met Mourinho terug in Enschede: 'Eer om door hem gecoacht te worden'

De linksbenige verdediger keert in Enschede terug bij de club waar hij werd opgeleid en doorbrak. Ook ploeggenoot Dusan Tadic keert terug op het oude nest. "Dusan heeft wel meerdere oude liefdes in Nederland. Natuurlijk hebben we het erover gehad. Over dat Twente een goede ploeg is en wat ze vorige week in Manchester hebben gedaan (1-1)."

Zijn oude liefde pijn willen doen, hoort erbij volgens Oosterwolde. "Natuurlijk is het niet leuk, maar ik voetbal bij Fenerbahçe en ik wil het goed doen. Het is niet leuk, maar het moet."

Europa League bij de NOS De Europa League-wedstrijden Slavia Praag (18.45 uur), Athletic Bilbao-AZ (21.00 uur) en FC Twente-Fenerbahçe (21.00 uur) zijn donderdag te volgen via NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.