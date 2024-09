Getty Sam Lammers springt in de lucht op Old Trafford

NOS Voetbal • vandaag, 22:51 Lammers bezorgt FC Twente verrassend punt bij United na fout van Eriksen

FC Twente heeft woensdagavond voor een flinke verrassing gezorgd op Old Trafford. De ploeg van trainer Joseph Oosting speelde bij de Engelse grootmacht Manchester United met 1-1 gelijk in de Europa League.

Een schoolreisje mocht het absoluut niet worden voor FC Twente, zei Wout Brama over de wedstrijd van FC Twente bij Manchester United. In het Theatre of Dreams moesten vooral geen foto's, maar juist doelpunten worden gemaakt door de ploeg uit Enschede.

Maar een verkapte reünie kon je de wedstrijd toch wel noemen. Erik ten Hag nam het als trainer van United op tegen zijn oude club FC Twente, net als zijn assistent René Hake. En ook de voormalig assistent van Ten Hag, Steve McClaren, kwam even naar zijn voormalige werkgever kijken.

Zo werd er toch nog behoorlijk wat gefotografeerd voor de wedstrijd.

Pro Shots Wout Brama, Steve McClaren en Sir Alex Ferguson

Toen eenmaal het eerste fluitje had geklonken, waarmee Twente na twaalf jaar zijn rentree maakte in een Europees hoofdtoernooi, was het tijd om te presteren voor de ploeg van Oosting.

Daar had Sam Lammers in de eerste helft voor kunnen en ook wel moeten zorgen. Diogo Dalot was bij de cornervlag veel te gemakzuchtig in een duel met Bart van Rooij en liet zich zo de bal afsnoepen. Van Rooij vond de vrijstaande spits, maar Lammers kreeg in kansrijke positie de bal niet aan de goede kant van de paal.

Manchester United viel tegen. Het tempo was vaak te laag, de passing te slordig. Daardoor kon FC Twente aardig meespelen.

Geweldige reflex Unnerstall

Toch moest FC Twente opgelucht ademhalen toen doelman Lars Unnerstall zijn klasse toonde. Een voorzet op het hoofd van Lisandro Martínez kwam terecht op de voeten van Mees Hilgers, die de bal bijna in zijn eigen doel werkte. Met een zeer knappe reflex van Unnerstall werd de 1-0 voorkomen.

Maar de openingstreffer viel even later alsnog. Hilgers kreeg een bal niet goed weg uit het strafschopgebied en Christian Eriksen haalde vol overtuiging uit. Unnerstall was nu kansloos.

Getty Christian Eriksen viert zijn treffer met Marcus Rashford

Zo kreeg het publiek op Old Trafford toch nog wat om te juichen. Daarna gingen de fans nog eens op de banken staan toen Marcus Rashford met een technisch hoogstandje Ricky van Wolfswinkel door zijn benen speelde.

FC Twente kruipt uit zijn schulp en scoort

Maar met hoogstandjes win je geen wedstrijd, dat wisten ze bij FC Twente ook. De ploeg besloot vooral in de omschakeling toe te slaan. Dat leverde na de rust eerst een vrije trap op voor de ploeg uit Enschede.

Sem Steijn ging achter de bal staan en dwong André Onana tot een redding.

Toch bleef de gelijkmaker niet uit. De ruim 4.000 meegereisde Twente-fans konden helemaal uit hun dak toen Lammers voor de 1-1 tekende. Bart van Rooij nam met een enorme sprint de bal mee naar het strafschopgebied van United. Hij verloor de bal, maar Eriksen was vervolgens zeer laconiek.

De oud-Ajacied liet zich verrassen door Lammers, die de bal afsnoepte. De Twente-spits schoot vervolgens in de korte hoek raak.

Reuters Twente scoort op Old Trafford

Het geloof in een stunt bij de Engelse grootmacht was er ineens. Al probeerde Joshua Zirkzee die hoop nog de grond in te stampen. De Oranje-international rommelde wat aan in het strafschopgebied en haalde uit in de korte hoek, weer was Unnerstall de reddende engel.

United kwam in de slotfase niet meer tot een doelpunt, al kreeg het daar nog wel een enorme kans voor, maar weer onderscheidde de Twente-doelman zich.

Het bleef dus 1-1 en daardoor stappen de Twente-supporters morgen toch met een goed gevoel terug de bus of het vliegtuig in. Hun 'schoolreisje' is toch meer dan geslaagd.