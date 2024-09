FC Twente Wout Brama

NOS Voetbal • vandaag, 11:33 Twente met 'manager' Brama op Old Trafford: 'Geen schoolreisje, presteren' Thomas Markhorst redacteur NOS Sport Thomas Markhorst redacteur NOS Sport

Twaalf jaar lang ontbrak FC Twente in Europese hoofdtoernooien. Kwalificatieduels speelden de Tukkers wel, maar een groepsfase? Die zat er lang niet in. Tot dit seizoen.

Twente begint vanavond om 21.00 uur aan de competitiefase van de Europa League in een van de meest imposante en historische stadions van Europa: Old Trafford, het Theatre of Dreams. Tegen het Manchester United van Erik ten Hag moeten de Enschedeërs proberen voor een daverende stunt te zorgen.

Ervaringsdeskundige Brama gaat mee

"Prachtig", zegt Wout Brama. "Een heel mooie uitdaging voor de jongens om zich te meten met de Europese top, of subtop. Daar kijken ze enorm naar uit, dat kan niet anders."

Brama was als speler jarenlang actief voor FC Twente. Hij is de speler met de meeste Europese duels ooit voor de club (64). Internazionale, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain: Brama speelde in geweldige stadions tegen absolute topteams. Hij is, kort gezegd, ervaringsdeskundige als het aankomt op Europees voetbal.

Dat komt in zijn nieuwe functie goed uit. Tegenwoordig is Brama 'manager in opleiding' bij Twente en in die rol reist hij met de selectie mee naar Manchester.

Sla de carrousel over ANP Brama in duel met Inter-speler Wesley Sneijder in de Champions League

ANP Brama probeert Spurs-speler Gareth Bale af te stoppen

"Die titel is een beetje een verzamelnaam, hoor", nuanceert Brama direct. "Waar ik vooral verantwoordelijk voor ben is de ontwikkeling van talenten. Dat zijn de jongens tussen de zestien en pakweg twintig jaar die doorstromen naar het eerste elftal."

Brama grijpt de trip naar Manchester aan om bij te leren. De ochtend voor de wedstrijd krijgt hij een kijkje in de keuken bij de topclub. "Ik wilde graag met de mensen van United praten die daar verantwoordelijk zijn voor de doorstroming van de jeugd. En die link is nu wat makkelijker voor mij omdat Erik ten Hag en René Hake daar zitten."

Met beide trainers heeft Brama gewerkt en zeker Ten Hag kent hij goed. "Die heeft mij zelfs nog getraind toen ik als jongen in de B1 zat. Daarna was hij assistent bij FC Twente en ook nog mijn hoofdtrainer bij FC Utrecht. Mooi dat ik mede door die link nu bij United een ochtend mag komen praten."

De Europa League bij de NOS De wedstrijden in de Europa League zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via tussenstanden op Teletekst. De wedstrijden met Nederlandse teams zijn in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 te volgen met commentaar ter plekke. In de late NOS Journaals zal een samenvatting te zien zijn van de duels van de Nederlandse clubs. AZ speelt woensdagavond om 18.45 thuis tegen het Zweedse IF Elfsborg en FC Twente staat om 21.00 uur op Old Trafford tegenover Manchester United. Ajax komt donderdagavond in actie om 21.00 uur, thuis tegen Besiktas.

Terug naar de wedstrijd. Want zo leerzaam als het verblijf in Manchester zal worden voor Brama, zo leerzaam wordt het zeker ook voor de spelers. Het leeuwendeel van de Twente-selectie debuteert vanavond in een Europees toernooi, als je kwalificatieduels niet meerekent. Voor velen wordt het bovendien de grootste wedstrijd in hun loopbaan tot nu toe.

"Europese wedstrijden spelen zoals United-uit, dat zullen de meeste spelers niet heel vaak in hun carrière doen", weet Brama. "Dat is hartstikke gaaf en iets om van te genieten. Maar in de tweede plaats is het ook een uitdaging om er het maximale uit te halen. Je leert er gewoon enorm veel van, je ontwikkeling gaat daardoor in een versnelling."

Zit er spanning in de selectie? "Ik denk dat er voor elke wedstrijd wel een bepaalde spanning is en dat zal nu misschien iets meer zijn. De een zal er wellicht meer last van hebben dan de ander, want United is wel zo'n ongelofelijk veel grotere club dan Twente is."

Daar ligt direct ook een kans voor Twente, denkt Brama. Er valt voor de Tukkers weinig te verliezen, aangezien ze zo duidelijk de underdog zijn. "Dat is ergens ook wel prettig en kan misschien een stukje spanning wegnemen. Het is uiteindelijk ook geen schoolreisje, we gaan er natuurlijk ook heen om te presteren."

Dat weet ook Ten Hag, die normaal gesproken een Twente-fan is maar nu voor een lastig duel staat. Een droomaffiche is het niet voor de Nederlandse trainer. "Nee, want je moet je oude liefde pijn doen", stelde de Tukker op de persconferentie voorafgaand aan de confrontatie.

1:46 Ten Hag moest even slikken toen Twente uit de koker kwam: 'Oude liefde pijn doen'

Ongeacht het resultaat zullen de Twente-spelers een ervaring opdoen die ze nooit zullen vergeten, stelt Brama. De man die zoveel Europese duels voor de Tukkers speelde, had zelf nooit de eer om op Old Trafford te spelen.

Het mooiste stadion waar de voormalig middenvelder wel speelde? "Vroeger was ik fan van AC Milan, dus dat wij in San Siro tegen Inter hebben gespeeld, was voor mij het speciaalste."