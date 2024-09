AFP Noussair Mazraoui

NOS Voetbal • vandaag, 06:12 Lof voor 'koopje' Mazraoui bij United: 'Was niet zo duur en ben goed gestart'

Een koopje. Nu al de beste aankoop van de zomer. Supporters van Manchester United, dat vanavond om 21.00 uur tegen FC Twente speelt in de Europa League, zijn dolenthousiast over Noussair Mazraoui.

Hij kwam een maand geleden samen met Matthijs de Ligt over van Bayern München. De Ligt kostte zo'n 45 miljoen euro, Mazraoui 'slechts' 15. Dat de oud-Ajacied en international van Marokko zó fijn kon voetballen, hadden ze in Manchester niet allemaal aan zien komen.

Op de rem trappen

Zelf probeert Mazraoui een beetje op de rem te trappen als Engelse journalisten hem een dag voor de wedstrijd tegen FC Twente confronteren met de lof van fans in het stadion en op sociale media.

"Het is heel mooi dat het zo is begonnen", zegt Mazraoui. "Maar we zijn pas vijf duels onderweg. Ik was niet zo duur en ben goed gestart, dus dan zien fans je al gauw als een hele goede aankoop."

0:45 Mazraoui: 'Ik zit niet alleen bij een topclub, maar ook in een topteam'

Mazraoui ging na zijn doorbraak bij Ajax, waar hij deel uitmaakte van Erik ten Hags succesvolle Champions League-elftal, naar Bayern München. Slecht deed hij het daar zelden, maar écht belangrijk zijn lukte ook niet. Na twee jaar kon hij de lokroep van Ten Hag vanuit Manchester niet weerstaan.

"Na twee seizoenen Bayern was ik toe aan iets nieuws", zegt Mazraoui. "Ik voelde me oké daar, maar dacht me hier nog beter en comfortabeler te voelen. En United is ook geen minder grote club dan Bayern. Internationaal misschien nog wel groter."

Ten Hag

Dat hij voor United koos had zeker te maken met de aanwezigheid van Ten Hag. En naast De Ligt kwam hij met André Onana, Antony en Lisandro Martínez nog meer oude bekenden uit Amsterdam tegen. "Dat maakt het leven hier wel makkelijker. En dat Ten Hag hier de trainer is, was zeker een grote factor. Ik heb een heel goede band met 'm. Maar wie de trainer is, is altijd belangrijk in je keuze voor een nieuwe club."

Bij FC Twente speelt met Carel Eiting ook een oude voetbalvriend. Eiting is een generatiegenoot van Mazraoui en De Ligt. In de jeugd van Ajax en bij Jong Ajax voetbalden ze samen. Eiting stond bekend als een absoluut toptalent, maar brak nooit helemaal door. Mazraoui was al bijna afgeschreven toen hij onverwacht toch nog de stap naar een basisplek in het eerste maakte.

ANP Noussair Mazraoui

Dat ze elkaar tegenkomen op Old Trafford vindt Mazraoui bijzonder. "In het voetbal bewandelt iedereen zijn eigen pad. In de jeugd stond hij altijd hoger aangeschreven dan ik. Toen hij bij het eerste kwam, raakte hij zwaar geblesseerd en duurde het lang voor hij hersteld was. Het is ook heel mooi hoeveel verschillende wegen er zijn en hoeveel factoren invloed hebben op een carrière."

Die van Mazraoui lijkt nu weer een vlucht te nemen. "De fans zijn positief, maar we zijn pas vijf duels onderweg. Ik ben er pas net, dus ik verwacht dat het alleen maar beter zal gaan."

De Europa League bij de NOS De wedstrijden in de Europa League zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via tussenstanden op Teletekst. De wedstrijden met Nederlandse teams zijn in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 te volgen met commentaar ter plekke. In de late NOS Journaals zal een samenvatting te zien zijn van de duels van de Nederlandse clubs. AZ speelt woensdagavond om 18.45 thuis tegen het Zweedse IF Elfsborg en FC Twente staat om 21.00 uur op Old Trafford tegenover Manchester United. Ajax komt donderdagavond in actie om 21.00 uur, thuis tegen Besiktas.