NOS Voetbal • vandaag, 19:13 Oosting gelooft in kansen FC Twente: 'Kunnen Manchester United pijn doen'

"Op het moment dat het fluitje gaat, is het een grasmat met vier lijnen en dan moet je er alles aan doen om het maximale uit de wedstrijd te halen..."

Dat drukt Joseph Oosting zijn spelers deze dagen op het hart. Manchester United - FC Twente mag dan een droomaffiche zijn, trainer Oosting maakt het graag klein voor Twente.

Hij wil het simpel houden, ook in de Europa League. De Tukkers moeten woensdagavond (aftrap 21.00 uur) zichzelf blijven op Old Trafford. Dan zijn er mooie dingen mogelijk, denkt Oosting.

"Ik geloof altijd in kansen. Ik denk dat als wij durven te spelen, durven te voetballen, we hier ook tot kansen komen. Met name in de omschakeling kunnen wij Manchester United pijn doen", aldus de 52-jarige trainer in de perszaal van het grootse stadion van de Premier League.

"Lef tonen", is als zo vaak het devies van de Emmenaar. "Dat zei ik ook voor de wedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Maar het moet er ook uitkomen." Tegen Salzburg lukte dat niet genoeg. Michel Vlap sprak van "schijtbakkenvoetbal", waardoor de Champions League-droom ten einde kwam en Twente de Europa League instroomde.

Daar wil Twente in de competitiefase tonen wat het waard is. Oosting: "De wil is er absoluut. We zijn nu hier, nu kunnen we aan de wereld laten zien dat we op dit podium thuis horen."

De eerste van acht tegenstanders is er eentje met statuur. Qua historie en mondiale populariteit een van de grootheden in het voetbal. Tegenvallende prestaties van de laatste jaren doen daar wat Oosting betreft niets aan af. Hij omschrijft Manchester United als een "topclub en topteam".

"Als je het hebt over Real Madrid, Barcelona... Daar vind ik Manchester United ook bij passen. Ze hebben wapens, spelen gestructureerd voetbal met veel intensiteit. In de Premier League, en dat is wereldklasse."

Sam Lammers sluit zich daarbij aan: "Qua naam is het wel een verschil natuurlijk. Maar dat betekent niet dat het op het veld ook een groot verschil moet zijn."

Wereldklasse, dat is de ambitieuze nummer drie van het afgelopen seizoen in de eredivisie (nog) niet. Op het persmoment een dag voor de wedstrijd gaat de enige vraag van Engelse media aan Oosting dan ook over die andere trainer: Erik ten Hag.

Net als over de club, spreekt Oosting over zijn landgenoot met respect en mooie woorden. Contact tussen beide trainers is er niet geweest, ook niet met René Hake (assistent van Ten Hag) overigens. Oosting: "Ik ben niet zo van het appen. Ben al druk genoeg."

