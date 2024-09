NOS Voetbal • vandaag, 16:25 Twente rekent in aanloop naar Manchester United ruim af met Almere

3:10 Bekijk de samenvatting van AlmereCity - FC Twente

FC Twente heeft in de zesde speelronde van de eredivisie eenvoudig afgerekend met Almere City. De ploeg van Joseph Oosting was in Almere met 5-0 te sterk voor de ploeg van Hedwiges Maduro.

Twente, dat ongetwijfeld ook al in het achterhoofd met de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United van komende woensdag bezig is, begon sterk aan het duel met Almere, dat de voorlaatste plek bezet in de eredivisie.

NOS

Sem Steijn, de man in vorm bij de Tukkers, kopte al in de negende minuut op schitterende wijze raak. Hij zweefde naar de bal en kopte met een fraai boogje de 0-1 binnen.

Almere liet zich echter niet overlopen en zocht ook brutaal de aanval. De gelijkmaker hing zelfs in de lucht. Junior Kadile was daar het dichtst bij, maar zijn inzet eindigde op de lat.

Tik voor Almere vlak voor rust

Ondanks meerdere kansen voor de thuisploeg, breidde Twente de voorsprong in de blessuretijd van de eerste helft uit dankzij opnieuw een doelpunt van middenvelder Steijn, die met zes treffers topscorer van de eredivisie is.

Pro Shots Steijn viert de 0-1

Die tik was te veel voor Almere, dat zich na rust niet meer wist te herpakken. Na tien minuten in de tweede helft lag de derde Twente-goal al in het doel. Dit keer was Sam Lammers de gevierde man.

Verdedigend werd Almere steeds zwakker en daar profiteerde Twente van. Invaller Ricky van Wolfswinkel en Anass Salah-Eddine konden respectievelijk het vierde en vijfde doelpunt van de wedstrijd maken. Voor Salah-Eddine was het zijn eerste treffer in de eredivisie.