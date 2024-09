NOS Voetbal • vandaag, 18:33 Twee eigen goals helpen ongeslagen FC Utrecht langs Willem II

2:32 Bekijk de samenvatting van FC Utrecht - Willem II

FC Utrecht moest er hard voor werken, maar het is nog altijd ongeslagen in de eredivisie. Thuis tegen Willem II won de ploeg van Ron Jans met 3-2, dankzij onder meer twee eigen goals.

Na vijf gespeelde wedstrijden staat Utrecht met dertien punten op de derde plek achter PSV en AZ. Het is de beste seizoenstart ooit voor Utrecht. PSV speelt zondag en Utrecht voetbalt volgend weekend een mooi duel met AZ, dat vrijdag voor in elk geval twee avonden de koppositie in de eredivisie heeft overgenomen.

Barkas laat

Voorafgaand aan het duel waren de meeste ogen toch vooral gericht op FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas, die een schorsing riskeert omdat de KNVB zijn 'getreuzel' zat is. De doelman verschijnt wekelijks zowel bij aanvang van de wedstrijd als na de rust altijd als laatste op het veld. Iedereen moet daarop wachten.

Veel indruk heeft het nog niet gemaakt op de keeper: grinnikend meldde Barkas zich ruim als laatste in de rij in de catacomben om het veld op te gaan.

Hij had de tijd, want de eerste minuten had Barkas ook weinig te doen. Utrecht begon energiek en joeg vanaf de eerste seconden op de openingstreffer. Utrecht duwde Willem II achteruit en de druk werd na twaalf minuten te groot: Raffael Behounek gleed de bal in eigen goal na een strakke voorzet van Ole Romeny.

Doordrukken deed de thuisploeg niet na de 1-0, waardoor de gepromoveerde Tilburgers, die knap zesde staan, erin gingen geloven. Romeny leverde de bal na een half uur veel te makkelijk in tijdens de opbouw, waarna Cisse Sandra de gelijkmaker binnenschoot.

Daarna werd het geen moment meer echt rustig in Utrecht. De thuisploeg kreeg na hands van Sandra een penalty die spits Noah Ohio verzilverde. Willem II-coach Peter Maes kreeg vlak voor rust al rood wegens aanmerkingen op de arbitrage.

In de catacomben verdwenen en zoekend naar een plek op de tribune miste hij de gelijkmaker van zijn ploeg. Want Sandra maakte zijn tweede na een grote fout van Nick Viergever, die de bal zo van zijn voet liet springen. De middenvelder rondde koel af.

ANP Doelpuntenmaker Cisse Sandra

Na rust begon Utrecht sterker dan Willem II, maar een grote kans leverde het niet direct op. Weer hielp Willem II een handje. Want na een harde voorzet tikte Rúnar Sigurgeirsson de 3-2 in eigen doel. Van die tik herstelde Willem II niet meer. Ook in de zeven minuten durende blessuretijd niet.

Die lange extra tijd kwam onder meer door een blessure van verdediger Mike van der Hoorn, die per brancard en met een kuitblessure eraf moest.