Willem II zet succesvolle rentree in eredivisie voort: thuiszege op RKC

Willem II zet zijn succesvolle rentree in de eredivisie voort. De kampioen van de eerste divisie van vorig seizoen won zondagmiddag thuis in Tilburg tegen hekkensluiter RKC Waalwijk zijn tweede competitieduel van het seizoen: 3-0.

Doodeman beslist duel met gelukje

Na rust boorde Nick Doodeman al in de 52ste minuut de hoop van RKC definitief de grond in. De middenvelder zag zijn schot via een RKC-been met fortuin over doelman Jeroen Houwen in het doel vliegen, waarmee de wedstrijd was gespeeld.