Heerenveen schudt AZ-debacle van zich af: winst op negental Groningen

Robin van Persie kan opgelucht ademhalen, al leek de jonge trainer amper twijfels te kennen na de dreun die sc Heerenveen een week geleden bij AZ ( 9-1 nederlaag ) te incasseren kreeg. Zijn ploeg richtte zich ogenschijnlijk probleemloos op en won in eigen huis het prestigeduel in de eredivisie met FC Groningen verdiend met 2-1.

Voor het gepromoveerde FC Groningen is het de eerste competitienederlaag van het seizoen. De ploeg eindigde het duel met negen man na twee directe rode kaarten in de tweede helft.

De zeventigste Derby van het Noorden kwam na een korte periode van aftasten als snel tot ontbranding. Na een vloeiende aanval van achteruit dook Groningen-middenvelder Luciano Valente na een passje van Thom van Bergen in de negende minuut vrij op voor doelman Mickey van der Hart, die van dichtbij geen kans had (0-1).

Kanonskogel

Het antwoord van Heerenveen, dat na de afstraffing in Alkmaar ook nog midweeks met 2-0 bij FC Twente verloor, liet niet lang op zich wachten. Na een afgeslagen hoekschop nam Jacob Trenskow de bal vol op de pantoffel. De kanonskogel eindigde in de kruising: 1-1.

Nog voor de levendige eerste helft halverwege was, had Etienne Vaessen al redding moeten brengen bij een schot van Espen van Ee en kreeg de Groningen-keeper hulp van de paal bij een uithaal van Luuk Brouwers. Een volgende poging van Heerenveen-aanvoerder Brouwers zeilde rakelings langs de bovenhoek.

Twee keer rood

Groningen oogde machteloos en dus besloot trainer Dick Lukkien na een uur het goudhaantje van vorige week - Brynjolfur Willumsson hielp als invaller zijn ploeg met twee treffers aan een punt tegen Feyenoord - in te brengen. Amper een minuut later stond zijn ploeg met tien man: Peersman kreeg, na ingrijpen door de VAR, rood in plaats van geel voor zijn tackle op Brouwers.

Daarmee was het leed nog niet geleden, want ook pinchhitter Willumsson mocht na een te stevige tackle voortijdig de douche opzoeken. Opnieuw had Higler de hulp van de VAR nodig om geel om te zetten in rood.