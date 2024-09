NOS Voetbal • gisteren, 22:51 AZ vermorzelt Van Persies Heerenveen (9-1), vier goals Parrott

4:32 Bekijk de samenvatting van AZ - sc Heerenveen

AZ heeft sc Heerenveen op een monsternederlaag getrakteerd in Alkmaar: 9-1. Het was de grootste overwinning ooit voor AZ in de eredivisie. Bij rust was de stand nog maar 2-1, maar na rust walsten de Alkmaarders over de ploeg van beginnend trainer Robin van Persie heen.

Voor Heerenveen was het een evenaring van grootste nederlaag ooit in de eredivisie, met de 0-8 tegen PSV eerder dit jaar op 25 april. Niet eerder kreeg Heerenveen negen tegendoelpunten.

AZ kende een goede start met een treffer van Sven Mijnans en had enkele kansen om de score te vergroten, maar de bezoekers kwamen terug in de wedstrijd, Luuk Brouwers knikte een fijn ingesneden vrije trap van Mats Köhlert binnen. Het was de eerste tegengoal van het eredivisieseizoen voor AZ en doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Ondanks negen doelpogingen in de voorgaande wedstrijden stond de Ier Troy Parrott nog droog in het AZ-shirt en dat is voor een spits nooit leuk. Tegen Heerenveen kwam in de 23ste minuut een einde aan zijn droogte. Hij tikte een voorzet van Ibrahim Sadiq binnen.

Owusu-Oduro voorkwam de 2-2 van Ion Nicolaescu en Ilias Sebaoui raakte de lat. Na rust ging het snel helemaal mis voor de Friezen.

Doelpuntenfestijn in tweede helft

Parrot maakte een zuivere hattrick. Op aangeven van Sadiq maakte hij er in de 48ste minuut 3-1 van, na een fout van keeper Mickey van der Hart maakte de spits van AZ op aangeven van Jordy Clasie in de 50ste minuut 4-1 en in de 56ste minuut liet de Ier de 5-1 aantekenen, na opnieuw een fout in de opbouw bij Heerenveen.

Pro Shots Sadiq en Parrott vieren een van de vele treffers

Zo was Parrott niet alleen van de nul af, maar werd hij dankzij zijn vier goals vanavond in Alkmaar ook gedeeld topscorer van de eredivisie, samen met PSV'er Hirving Lozano.

Een vijfde goal voor Parrott had gekund, maar in de 72ste minuut besloot Sadiq maar eens zelf te schieten en met succes. Invaller Mexx Meerdink, de vervanger van Parrott, vuurde de 7-1 tegen de touwen en via invallers Kristijan Belic en Zico Buurmeester werd het zelfs 9-1.

Clasie in Studio Voetbal AZ-aanvoerder Jordy Clasie is zondagavond te gast in Studio Voetbal. De uitzending begint om 22.14 uur op NPO1.