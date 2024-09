Zesvoudig Oranje-international Bazoer verruilt AZ voor Turkse Konyaspor

"Ik ben erg blij met Konyaspor", zegt Bazoer op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoop dat we als club een goed seizoen zullen hebben. Ik weet dat onze fans ons altijd steunen. We zullen ze blij maken met de overwinningen die we zullen behalen."

Zes interlands

Bazoer vertrekt transfervrij bij de Alkmaarders. Dit seizoen kwam Bazoer niet voor in de plannen van trainer Maarten Martens. Hij kwam alleen in het duel met NEC in de blessuretijd in het veld.