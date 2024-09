Eredivisieclubs opgelet: deze spelers zijn nog transfervrij op te pikken

De transfermarkt is sinds vannacht om 00.00 uur gesloten voor de Nederlandse voetbalclubs, maar dat betekent niet dat er nu geen nieuwe spelers meer aangetrokken kunnen worden. Voetballers die transfervrij zijn (geen contract hebben) kunnen nog opgepikt worden.

Onder die transfervrije voetballers zitten een paar gerenommeerde namen, met wie veel eredivisieclubs vast graag in zee zouden gaan. Een overzicht.

Memphis Depay

Een terugkeer van de oud-speler van PSV, Manchester United, Olympique Lyon en FC Barcelona naar de eredivisie is onwaarschijnlijk. In juni liet Depay weten zijn vizier voor een volgende stap op het buitenland te richten. Naar verluidt zou Rayo Vallecano de aanvaller graag nog willen toevoegen aan de selectie.

Davy Klaassen

Klaassen speelde achttien wedstrijden voor Inter. Een tweede terugkeer bij Ajax lijkt niet aanstaande: het Belgische Antwerp FC zou met de 31-jarige Nederlander in gesprek zijn om hem in te lijven.

Alireza Jahanbakhsh

De Iraniër droeg 106 wedstrijden het shirt van Feyenoord en groeide de afgelopen jaren uit tot een gewaardeerde kracht in de Kuip. Na drie seizoenen in Rotterdam, waarin Jahanbakhsh onder meer landskampioen werd en de beker won, werd zijn contract niet verlengd.

Feyenoord ging op zoek naar een nieuwe rechtsbuiten, maar nadat Club Brugge eerste keus Andreas Skov Olsen niet wenste te laten gaan, ketste een transfer van Real Betis-speler Assane Diao gisteren in extremis af.

Patrick van Aanholt

Marco van Ginkel

Na 118 wedstrijden voor PSV koos middenvelder Marco van Ginkel halverwege het seizoen 2022/2023 voor zijn oude liefde: Vitesse, de club waar hij in 2010 debuteerde.

Het werd een lastig jaar, het verhaal is bekend: Vitesse degradeerde uit de eredivisie en het voortbestaan van de club stond op losse schroeven. Van Ginkel besloot in het voorjaar om te vertrekken bij Vitesse, omdat de vele kunstgrasvelden in de Keuken Kampioen Divisie een te groot risico vormen op blessures.